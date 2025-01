Sanfra di Perugia: prossimi appuntamenti tra musica, ironia e un omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni

Pierluca Mariti, Claudio Vignali, Javier Girotto, Paolo Notari e Valeria Visconti per gli ultimi appuntamenti del mese di gennaio all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia, in cartellone per la stagione Sanfra promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia.

Venerdì 24 gennaio alle 21 Pierluca Mariti, conosciuto online anche come @piuttosto_che, torna sul palco teatrale con il monologo comico “Grazie per la domanda”, un viaggio attraverso vicende personali ed esperienze collettive, viste ovviamente attraverso la lente dell’ironia, alla ricerca della conoscenza di sé e di una certa leggerezza nell’affrontare piccole e grandi nevrosi quotidiane.

Sabato 25 gennaio si va sulle note del pianoforte di Claudio Vignali e del sax di Javier Girotto con “Argentalia”. Il duo visionario, partendo dalla tradizione della musica popolare italiana ed argentina, proporrà un viaggio verso universi musicali liberi da schemi. Le melodie di questi due grandi popoli si uniscono in una danza ricca di ritmo, lirismo e improvvisazione. Un evento realizzato in collaborazione con Jazz Around.

Domenica 26 gennaio emozioni con “Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella”, spettacolo ideato da Paolo Notari – anche narratore in scena insieme a Valeria Visconti – e dallo scrittore e autore televisivo Sabino Morra che esplora in musica le vicende, le curiosità della vita di due grandi artisti, Gino Paolo e Ornella Vanoni, legati ad un periodo storico che ha segnato tanti momenti importanti nella musica popolare italiana. Sul palco anche i musicisti Mimmo Scaricamazza (chitarre), Roberto Fabietti (basso), Marco Lorenzetti (batteria), Davide Caprari (pianoforte e tastiere), Benvenuto Mezzanotte (sax). La regia è di Sabino Morra.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

La stagione SanFra 2024 promossa da Mea Concerti si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia, con il sostegno Sviluppumbria. Partner sostenitori dell’Auditorium di San Francesco al Prato sono Diva International, Acacia Group, Liomatic. Partner sostenibilità Regusto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa. Partner tecnico per la connettività Connesi.

Sito ufficiale www.meaconcerti.it

Ufficio stampa Mea Concerti Francesca Cecchini 328 2334319