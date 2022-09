Satiri Auto golf cup punta al record di iscritti per la quarta edizione

È vicina a superare il record di 135 iscritti dello scorso anno la Satiri Auto golf cup, in scena domenica 11 settembre al Golf club Perugia, in località Santa Sabina, e presentata mercoledì 7 settembre a palazzo dei Priori. Anche per la quarta edizione si rinnova, dunque, il binomio sport e motori con un’apertura verso il sociale grazie alla partnership ‘etica’ con l’associazione ‘Un’idea per la vita onlus’, a cui è destinata una donazione a sostegno del progetto ‘Banca della parrucca’, per le donne che necessitano di questo prodotto in seguito a trattamenti chemioterapici. Altra novità è la partnership con Birra Flea, azienda gualdese che, come Satiri Auto, sostiene lo sport e i giovani.

Venendo alla gara, alla quale si sono iscritti, ad oggi, 120 persone, si disputerà con Formula 18 buche Stableford 3 categorie, con premi per il primo classificato lordo e per i primi tre classificati di prima, seconda e terza categoria. Premi anche per le categorie Lady, Senior e Junior. Proprio ai piccoli è riservata una gara nel pomeriggio, ‘Sati kids golf cup’ alle 15.30, con la supervisione del maestro Maurizio Taricone.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato Silvia Satiri, titolare Satiri Auto, Clara Pastorelli, assessore a sport e commercio del Comune di Perugia, Giuseppe Bellini e Silvano Moca, rispettivamente presidente e vicepresidente del Golf Club Perugia, Aurelio Forcignanò, vicepresidente Coni Umbria, Federica Marinelli, responsabile marketing di Birra Flea, e Laura Cartocci, presidente dell’associazione ‘Un’idea per la vita onlus, partner etico.