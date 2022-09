Pianeta Terra: a Foligno la quinta tappa della mostra didattica per bambini

Viaggio a 360° intorno al nostro pianeta. Inaugurazione il 9 settembre presso la Biblioteca Ragazzi

È Foligno la quinta tappa umbra delle mostre didattiche per bambini e ragazzi ideate da SiripArte all’interno del progetto RipArtire – educazione alla cittadinanza attiva attraverso il patrimonio culturale locale.

Si aggiunge così un altro tassello dell’educazione alla cittadinanza attiva tramite la sperimentazione dei processi creativi artistici e la comprensione di processi scientifici attraverso la didattica informale.

Un viaggio che parte dall’origine del pianeta Terra, per indagare la sua evoluzione, la sua conformazione e l’effetto delle “sue danze”. Si scenderà nelle sue profondità per scovare cosa c’è sotto i nostri piedi scoprendo le caratteristiche dei diversi terreni che quotidianamente sostengono le attività dell’uomo, non solo lavorative ma anche artistiche. Esiste infatti un rapporto strettissimo tra Terra, rappresentazione delle meraviglie dell’arte e il racconto da miti e leggende legate al pianeta Terra come quella di Atlante, personaggio della mitologia greca, condannato da Zeus a sorreggere il globo terrestre.

Si giocherà con il sole, il giorno, la notte e le stagioni, con luce e specchi sospesi tra i concetti di confini e quello di infinito.

Pianeta Terra, che a Foligno sarà inaugurata venerdì 9 settembre alle ore 16,30, è la quinta di nove mostre didattiche previste in Umbria grazie alla progettazione e realizzazione dell’Associazione SiripArte che si occupa di esperienze pluridisciplinari attraverso l’arte come strumento educativo, attraverso il finanziamento “Educare Insieme” del Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Partners l’Associazione Meravigliarti in Umbria – Pro Ponte Etrusca ONLUS. Sostengono l’iniziativa l’Associazione Prendimi per Mano ONLUS, il Comune di Perugia, il Comune di Paciano e il Comune di Foligno.

La mostra di Foligno sarà visitabile gratuitamente da venerdì 9 a domenica 25 settembre presso la Biblioteca Ragazzi secondo i seguenti orari: lunedì 15/19, martedì-venerdì 9/19, sabato 9/13.

LABORATORI PER BAMBINI a cura di SiripArte

Venerdì 9 settembre ore 17.00

Giovedì 22 settembre ore 16.00

Prenotazione obbligatoria al numero 0742.330610

VIAGGIO NEI SEGRETI DEGLI ASTRI NEL RINASCIENTO a cura dell’Associazione Meravigliarti in Umbria, partner del progetto: visita guidata per bambini e famiglie alla scoperta dei misteri dei pianeti e degli astri dipinti nelle sale di Palazzo Trinci da Gentile da Fabriano e i suoi collaboratori.

Sabato 10 settembre ore 16:00.

Sabato 24 settembre ore 16:00.



Prenotazione obbligatoria al numero 347.6052993 o via mail a meravigliarti.inumbria@gmail.com