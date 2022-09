Biblioteca Augusta: al via gli interventi per valorizzare il patrimonio storico, librario e architettonico

Tutte le informazioni sui servizi disponibili

Da lunedì 19 settembre la Biblioteca Augusta sarà chiusa al pubblico per l’inizio degli interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico librario e architettonico e al miglioramento della funzionalità e della sicurezza dell’edificio.

Il cronoprogramma prevede una durata dei lavori di otto mesi: la fine è ipotizzata per maggio 2023.

Per motivi di sicurezza non è possibile accedere in biblioteca e consultare in sede i documenti.

I servizi disponibili – Saranno comunque possibili le seguenti attività: restituzione libri con la cassetta di restituzione esterna; richiesta per email o telefono di informazioni bibliografiche; richiesta per email o telefono del prestito interbibliotecario; iscrizioni ai servizi e a MLOL con la compilazione del modulo online; richiesta per email di riproduzioni; prestito e consultazione esterna in base all’agibilità del deposito librario (prenotazione per email, telefono o con accesso all’area personale Opac Umbria Cultura).

La consegna di documenti richiesti in prestito e la consultazione esterna potranno avvenire presso le altre sedi del Sistema Bibliotecario comunale: Biblionet, San Matteo degli Armeni, Sandro Penna e Villa Urbani (tempi di erogazione: entro tre giorni lavorativi).

Per mettersi in contatto con il personale: usare preferibilmente l’indirizzo email info.bibliografiche@comune.perugia.it. Per informazioni bibliografiche: 075 577 2506, 075 577 2513; per il prestito interbibliotecario: 075 577 2520.

Informazioni dettagliate sui pagamenti relativi al prestito interbibliotecario sono reperibili al seguente indirizzo: Prestito interbibliotecario – Comune di Perugia – Turismo; quelle sui pagamenti per le riproduzioni all’indirizzo Riproduzioni – Comune di Perugia – Turismo.

Orario presidio richieste: dal lunedì a venerdì 9.00-18.30.

Eventuali variazioni relative all’accesso in biblioteca saranno comunicate tempestivamente.

I lavori presso la Biblioteca Augusta – Si prevede una valorizzazione del patrimonio storico librario attraverso la creazione di nuovi spazi di fruizione, approfondimento e consultazione. In particolare, saranno rese fruibili e visibili le sale di maggior valore sotto il profilo architettonico e storico-artistico. Funzionalità e sicurezza dell’edificio saranno migliorate tramite interventi finalizzati alla prevenzione incendi e all’adeguamento impiantistico. L’investimento complessivo per l’intervento ammonta a 1.285.854 euro, derivanti da risorse dell’Azione 6.4.1 di Agenda Urbana Por Fesr 2014-2020 e, per quasi 300mila euro, da un cofinanziamento comunale.