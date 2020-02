SanValentinoJazz 2020, si (ri)parte. Il festival dedicato a musica, arte e amore

Tre giorni di musica, arte e amore, dal 13 al 15 febbraio, per rinnovare – a due anni di distanza dall’ultimo appuntamento – l’eterno feeling fra la città dell’acciaio e il jazz. Tutto pronto per SanValentinoJazz 2020, kermesse musicale organizzata da Confartigianato Imprese Terni in collaborazione con Bipede & Booking Production. Oltre cinquanta i musicisti che, complessivamente, parteciperanno all’evento, oltre ad uno staff composto da quindici persone e ben trenta esercizi commerciali – fra locali e negozi – coinvolti nelle iniziative. La manifestazione è stata presentata mercoledì mattina presso la Camera di Commercio di Terni. Presenti il presidente di Confartigianato Imprese Terni, Mauro Franceschini, quello dell’ente camerale, Giuseppe Flamini, il vicesindaco e assessore comunale alla cultura, Andrea Giuli, l’assessore comunale al commercio Stefano Fatale, Fabrizio Zampetti della Bipede & Booking Production e il jazzista Piero Grimani.

Il calendario

Sette gli appuntamenti musicali principali in programma, incentrati su nomi di livello internazionale, tutti ad ingresso gratuito. Si parte giovedì 13 febbraio con il ‘Toti Panzanelli Trio’ (ore 18 – Caffè Bugatti) per seguire alle ore 21.30 (Osteria ‘La città vecchia’) con l’attesissimo ‘Michael Rosen Trio’. Venerdì 14 febbraio ad animare le principali vie del centro cittadino ci penserà la street band ‘Gli Sbandati’, a partire dalle 17.30. Seguiranno i concerti di ‘Alessandro Bravo Trio’ (ore 18 – Caffè Galleria del Corso) e del ‘Joy Garrison Trio’ (ore 21.30 – Caffè Bugatti). Sabato 15 febbraio sarà invece la volta del ‘Joy Grifoni Trio’ (ore 18 – ristorante ‘La Cruda’) e di Antonello Salis che si esibirà alle ore 21.30 al Caffè Rendez Vous.

SanValentinoJazz 2020 non sarà ‘solo’ musica. Il cartellone prevede infatti tutta una serie di eventi in grado di catturare l’attenzione del pubblico e valorizzare la città ed alcune sue ‘grandi firme’. Come quella dell’indimenticato fotografo – e grande amante del jazz – Sergio Coppi, i cui scatti saranno esposti in numerosi esercizi commerciali del centro, aderenti all’iniziativa WeLoveJazz 2020. Fotografie immortali che, unite a curiosità e reperti, andranno a costituire una mostra itinerante unica nel suo genere. Attraverso il QRCode, associato a ciascuna immagine in mostra, sarà poi possibile accedere a brevi video che ricostruiscono la storia di quegli scatti attraverso i ricordi di due esperti come il fotografo Alberto Mirimao e lo stesso Grimani.

Nei giorni del festival la centralissima via Fratini diventerà ‘La via del jazz’, con i brani del miglior repertorio jazzistico che verranno riprodotti in filodiffusione e con il contest Instagram #SVJLovers: chiunque potrà lasciare un messaggio con la propria idea di amore, scattando un selfie o pubblicando una storia, in uno dei punti dedicati. Durante SVJ2020 troveranno inoltre spazio diverse realtà musicali locali che, accuratamente selezionate dal jazzista ternano Piero Grimani, si esibiranno nei club che aderiranno all’iniziativa.

San Valentino Jazz 2020 rientra fra le iniziative del brand ‘Terre di San Valentino’ della Camera di Commercio di Terni e può contare sulla collaborazione dell’ente camerale, di Confartigianato Umbria, sul patrocinio del Comune e sul sostegno di alcuni sponsor come Cassa di Risparmio di Orvieto, Banca Popolare di Spoleto, Artigiancassa.