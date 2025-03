Terni: in bicicletta con un coltello in tasca e positivo al test per la cocaina, denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno deferito in s.l. un 38enne per porto di oggetti atti a offendere e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti con rifiuto di sottoporsi al relativo accertamento. Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia ha incrociato in via della Lince, a Terni, una bicicletta con a bordo una coppia: l’atteggiamento dei due, entrambi gravati da precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è apparso subito sospetto ai militari, inducendoli ad approfondire il controllo. Da un’ispezione degli effetti personali della donna e dalla perquisizione dell’uomo, è stato rinvenuto, all’interno del marsupio del 38enne, un coltello con lama a scatto della lunghezza di 11 cm, di cui 5 di lama, posto in sequestro. L’uomo, che era alla guida della bicicletta, è stato anche sottoposto al test salivare preliminare per l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti, con esito positivo alla cocaina. Invitato a sottoporsi ai conseguenti esami tossicologici mediante accompagnamento presso il locale ospedale, l’uomo si è rifiutato: per lui è così scattata la denuncia sia per il possesso dell’arma da taglio che per la guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.