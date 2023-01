San Sebastiano, la Provincia partecipa alla prima celebrazione regionale a Terni

Il Vescovo Soddu: “A san Sebastiano dedicati tanti affreschi nelle chiese umbre”

Si è tenuta questa mattina nella chiesa di S. Maria Assunta a Terni la Santa Messa di S. Sebastiano Martire patrono della polizia locale.

E’ la prima volta che questa ricorrenza viene celebrata a livello regionale; ad intervenire sono stati rappresentanti di tutte le forze dell’ordine insieme ai sindaci e ai gonfaloni dei principali comuni della Regione. Per la Provincia di Perugia ha partecipare è stato il corpo della Polizia Provinciale, con il gonfalone, insieme alla consigliera Erika Borghesi. Ad Officiare la Santa Messa è stato Monsignor Francesco Antonio Soddu Vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia con partecipazione del coro della Polizia Locale di Perugia.

“Ringrazio tutti voi per aver voluto con me ricordare San Sebastiano – ha detto il Vescovo-, spero che questa ricorrenza sia, da ora in avanti, festeggiata sempre a livello regionale perché è simbolo di unione e attaccamento a San Sebastiano patrono della polizia locale e a cui, nelle chiese dell’Umbria, sono dedicati molti affreschi”. Non è sfuggito al sindaco di Terni Leonardo Latini il bel colpo d’occhio di fasce di divise insieme: “Noi sindaci siamo orgogliosi dei nostro corpi di polizia locale, perché sappiamo bene quel è il lavoro che svolgono nel corso dell’anno. Auspicio che questa prima festa regionale sia testimone di collaborazione fattiva tra istituzioni”.

A portare il saluto della Presidente della regione Donatella Tesei è stato Enrico Melasecche che ha sottolineato la coesione che in questa celebrazione si è respirata tra forze dell’ordine e istituzione.