San Giustino: al cinema Astra arriva Di/stanza

In un momento come questo che cambierà le nostre abitudini, il Cinema Teatro Astra di San Giustino vuole continuare a camminare sul sentiero che ha sempre percorso: quello della passione, della solidarietà e della cultura. Anche sul sito del Cinema sono disponibili gratuitamente durante la quarantena alcuni film, documentari e cortometraggi che negli anni sono stati prodotti e distribuiti, proiettati nei festival e in sala. Sono alcune delle opere presentate nelle sale del cinema Postmodernissimo di Perugia e del cinema Metropolis di Umbrertide, promotori di questa iniziativa e che hanno deciso di raccogliere e mettere in libera circolazione i lavori di registi e produttori con cui nel tempo hanno collaborato.