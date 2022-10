Ottobre rosa a San Giustino

Niente monumenti illuminati, ma la prevenzione non si ferma

Ottobre da tempo è il mese dedicato alla prevenzione. Come ogni anno l’Amministrazione comunale di San Giustino torna a sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione al fine di rendere il tumore al seno sempre più curabile. Fin dal 2014 il Comune, per rafforzare il messaggio, ha illuminato di rosa Villa Graziani, ma quest’anno in considerazione del momento di grave incertezza legato al rincaro dell’energia elettrica non ci saranno luci su uno dei monumenti simbolo del territorio.