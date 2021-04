“Saltamarini si è spesa moltissimo per Terni”. Il comunicato della Lega Terni

“Ringraziamo l’On. Barbara Saltamartini per il lavoro svolto, e per la passione, l’impegno quotidiano e la dedizione alla Lega e a questo territorio, in particolare alla città di Terni, che ha sempre considerato come casa sua. La ringraziamo anche per la sua professionalità e per la grande esperienza con cui ha guidato la Lega Terni per oltre due anni. Si è spesa moltissimo per la nostra città, dimostrando un attaccamento ed un amore per Terni, non affatto scontati. Calandosi con umiltà nella realtà del nostro territorio ha cercato sempre di renderci tutti partecipi del progetto di rinnovamento e rinascita del partito, facendoci sentire una squadra ed un gruppo coeso. E’ stata una consigliera ed una guida in moltissime situazioni, ma anche un’amica che è riuscita a mettere in mostra il meglio di ognuno di noi. Nel corso del suo mandato, il partito, nel ternano, ha raggiunto ottimi risultati, sia a livello organizzativo che elettorale, con percentuali da record in ogni elezione in cui si è confrontato. Ci lascia un bagaglio importante di cui faremo tesoro per affrontare al meglio le prossime sfide. Nel salutare l’onorevole Saltamartini facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, al nuovo referente provinciale, Nico Nunzi. Siamo convinti che ricoprirà il suo nuovo incarico con la stessa costanza e l’ impegno di chi l’ha preceduto ed opererà al meglio, mettendo sempre al primo posto, il bene del partito”.

Questa la nota con cui i consiglieri comunali della Lega Terni, salutano l’On. Barbara Saltamartini. Dello stesso tenore anche la nota dei referenti della Lega dei comprensori della provincia di Terni, Giulia Silvani per l’Alto Ternano, Davide Melone per l’Orvietano, Alessandro Santini per l’Amerino e David Veller per il Comprensorio Flaminia, del responsabile provinciale Enti Locali della Lega, Cristiano Ceccotti, quello organizzativo, Francesco Pocaforza e il responsabile Giovani, Alberto Maniscalco, insieme ai dirigenti del partito che hanno voluto ringraziare e salutare l’Onorevole

“Siamo grati all’On. Barbara Saltamartini per il lavoro svolto nei nostri territori. Con un’azione capillare e lungimirante – affermano i dirigenti della Lega- è riuscita, nella provincia di Terni, insieme al suo vice, Nico Nunzi, a dare una nuova impronta organizzativa al partito. Una struttura che poi è stata ripresa sia nel resto dell’Umbria che in altre regioni di Italia. Ringraziamo Barbara per essere sempre stata presente e per aver saputo ascoltare le esigenze di ogni comprensorio e di ogni periferia. In più di due anni alla guida della Lega provinciale, non ha mai fatto mancare il suo apporto costruttivo. Tante le sfide elettorali vinte ed ottime le percentuali raggiunte. Con la sua esperienza e grazie anche al segretario regionale Caparvi, è riuscita a creare una struttura capillare, radicata sui territori di riferimento, con un organigramma ben definito e con una squadra di dirigenti capaci, che hanno saputo aumentare la presenza della Lega nei vari comprensori. Grazie Barbara per la tua disponibilità, e per esserti messa a disposizione con umiltà, calandoti nelle dinamiche, spesso complesse di una realtà di provincia. Hai affrontato questo incarico con passione e dedizione, quella passione contagiosa che ci hai trasmesso giorno dopo giorno. Sei riuscita a creare un gruppo, una squadra che è andata avanti con la barra dritta verso gli obiettivi da raggiungere. Hai piantato un seme che in questo periodo abbiamo annaffiato insieme, e la Lega è cresciuta. Siamo orgogliosi di aver percorso questo tratto di strada accanto, abbiamo imparato molto”.

L’ intervento dei leghisti prosegue facendo gli auguri al nuovo referente provinciale Nico Nunzi.