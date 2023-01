“Dal capodanno Rai a Masterchef, Terni esce dall’anonimato”

Il commento è della Lega Terni.

“Un ringraziamento alla Fondazione Carit e al presidente Luigi Carlini per aver saputo intercettare questa straordinaria opportunità che garantirà alla città di Terni l’ennesima vetrina nazionale. Da alcuni anni, grazie in particolare all’impegno del nuovo governo regionale di centrodestra e alla giunta Latini a trazione Lega, la città di Terni è stata caratterizzata da una serie di eventi fondamentali per il rilancio dell’immagine locale, dopo anni di anonimato causati dal malgoverno di Partito Democratico e sinistra. Il capodanno Rai a Terni dello scorso anno e la cartolina con i paesaggi locali sull’evento organizzato di recente a Perugia, lo spot del nostro territorio in diretta mondiale in occasione dell’Eurovision Song Contest, l’immagine delle bellezze paesaggistiche e culinarie locali su trasmissioni Rai e Mediaset dedicate, le tipicità enogastronomiche impresse sulla guida del Gambero Rosso, l’evento del San Valentino rilanciato in Europa attraverso le televisioni internazionali e a New York grazie alla musica di Cristiana Pegoraro e molto, molto altro ancora. Si tratta di eventi in grado di generare nuova linfa per il comparto turistico e il suo indotto, dal commercio, alla ristorazione, alle attività ricettive, oltre a garantire importanti opportunità per il tessuto economico locale e creare nuovi posti di lavoro. Evidente come l’Umbria, grazie al governo di centrodestra, abbia voltato radicalmente pagina, anche da questo punto di vista, rispetto a quando la sinistra utilizzava i soldi degli umbri per sponsorizzare, per errore, la Val d’Orcia toscana. Le strategie di comunicazione e promozione del territorio, da alcuni anni, hanno subito un profondo cambiamento – conclude la Lega Terni – mettendo al centro, non solo gli splendidi paesaggi e le peculiarità della nostra bellissima terra, ma anche un approccio nuovo, basato sull’amore per il nostro territorio e sulla valorizzazione della sua unicità che la sinistra, forse troppo distratta da interessi di partito, non ha mai saputo cogliere”.