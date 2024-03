Riparte la stagione a Città della Domenica: tanti eventi e apertura notturna

Il parco perugino aprirà ai visitatori sabato 16 marzo. Rinnovato, inoltre, il protocollo d’intesa con il Comune di Perugia

Dopo il successo della scorsa stagione, che ha fatto registrare oltre 80mila presenze a Città della Domenica da tutta Italia, il parco perugino si prepara ad un nuovo ciclo di eventi. L’apertura della stagione 2024 è prevista per sabato 16 marzo, quando il parco naturalistico e di divertimenti fondato da Mario Spagnoli entrerà nel suo 61esimo anno di attività aprendo le porte ai visitatori. Al suo fianco ci sarà ancora una volta il Comune di Perugia attraverso una collaborazione sancita da un protocollo d’intesa firmato mercoledì 13 marzo, a palazzo dei Priori, alla presenza di Alessandro Guidi, direttore di Città della Domenica, e Gianluca Tuteri, vicesindaco e assessore a Scuola ed Edilizia scolastica e Politiche per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Perugia.

I due soggetti si impegnano alla promozione turistica reciproca sui rispettivi siti web e alla collaborazione per iniziative ed eventi che verranno di volta in volta concordati, anche con l’obiettivo di favorire il turismo nel capoluogo umbro, aumentare l’attrattività di Città della Domenica e la fruibilità del parco da parte di studenti delle scuole perugine. In tal senso, verranno distribuiti nel corso dell’anno biglietti gratuiti per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primarie della città di Perugia. Confermata, poi, l’iniziativa per cui con l’acquisto del primo biglietto si avrà diritto all’ingresso nel parco, compreso Rettilario, per tutta la stagione, come un vero e proprio abbonamento.

“Siamo pronti per una nuova entusiasmante stagione – ha dichiarato Guidi –. Accanto alle tradizionali attività e spettacoli per le famiglie, stiamo preparando tanti eventi. Posso anticipare che a maggio è in programma una fiera nazionale del modellismo e a settembre tornerà il Cosplay Fest, che ha avuto un grandissimo successo lo scorso anno; e ancora, organizzeremo un evento insieme all’Associazione umbra rievocazioni storiche, che siamo sicuri richiamerà migliaia di persone. Stiamo lavorando, inoltre, a convenzioni con musei cittadini e negozi della Grande distribuzione organizzata”.

La direzione sta lavorando, infine, all’apertura del parco oltre il consueto orario, in ‘notturna’: la sua collocazione consente infatti non solo di godere di una vista unica sulla città di Perugia illuminata, ma anche di osservare il cielo stellato da una prospettiva privilegiata. Verranno quindi studiati ‘eventi ad hoc’, concerti e laboratori sotto le stelle, il tutto con la possibilità di fermarsi a cena. Verranno introdotti nuovi spettacoli per bambini, per favorire il contatto con la natura (Il cerchio del Grande Spirito) e gli animali (Tutti in fattoria); entro il 25 aprile poi verrà ultimata l’area della creatività, suddivisa in tre settori: Lettura delle fiabe, Disegno e scrittura e Land art.

“Ritengo che la Città della Domenica continui a rappresentare da tanti anni quelli che sono i veri valori della vita – spiega il vice sindaco Tuteri – In un periodo storico contraddistinto da una società prettamente utilitaristica, il parco perugino ci dimostra che le cose non valgono per quello che costano o appaiono, ma in relazione ai valori educativi che incarnano: mi riferisco all’importanza, per i genitori, di trascorrere il proprio tempo insieme ai figli divertendosi, oppure il vivere all’aperto, a stretto contatto con la natura come stiamo cercando di fare nelle nostre scuole con il progetto dell’outdoor education. Al giorno d’oggi le persone sono sempre più attratte, purtroppo, da quello che è utile, con ciò perdendo di vista l’essenza del valore della vita. Ebbene, visitando la Città della Domenica è possibile recuperare quest’essenza, riscoprendo il significato profondo dello stare insieme con i nostri bambini, ossia con coloro che rappresentano il futuro ed ai quali dobbiamo essere in grado di lasciare il nostro bagaglio culturale, il più ricco possibile”.

Rossana Furfaro