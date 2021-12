Rinviato il voto sul “Nodino di Perugia”

“La priorità è ascoltare i cittadini”

Il voto sulla Proposta di risoluzione sul tema del ‘Nodino di Perugia’, previsto nella sessione mattutina della Seconda Commissione, è stato rinviato ad una delle prossime sedute. Il motivo principale è che i consiglieri della Lega, Francesca Peppucci ed Eugenio Rondini, i quali già nella scorsa settimana non parteciparono al nuovo voto sul documento originario (facendo sostanzialmente mancare il numero legale), operazione necessaria dopo la bocciatura di alcuni emendamenti promossi dai consiglieri di minoranza, hanno dichiarato l’auspicio che la realizzazione dell’opera possa andare verso una direzione concreta. Per questo non avrebbero votato favorevolmente anche alla luce di novità emerse dall’audizione del direttore regionale Stefano Nodessi nell’audizione della scorsa settimana (https://tinyurl.com/yckwjbf4). La proposta del presidente Valerio Mancini, accolta con i voti favorevoli dei commissari di maggioranza (Pastorelli, Peppucci, Puletti, Rondini-Lega) e sulla quale i commissari di minoranza (Bianconi-Misto, Bettarelli e Paparelli-Pd) non hanno partecipato al voto, prevede una rivisitazione del dispositivo del testo anche se, come ha voluto rimarcare il presidente Mancini, “nell’atto non c’è comunque alcun richiamo rispetto alla non realizzazione dell’opera”, sottolineando anche l’importanza di “ascoltare sempre i cittadini per poi decidere con scienza e coscienza”. I commissari della minoranza non hanno mancato di sottolineare la

“crisi della maggioranza visibile anche attraverso questo atto”, annunciando anche che, se la risoluzione approderà nuovamente in Aula, verranno presentati emendamenti conseguenti ad alcune novità rappresentate dal direttore Nodessi. Il vice presidente Vincenzo Bianconi, che ha coordinato la riunione da Palazzo Cesaroni (il presidente Mancini ha partecipato in videoconferenza), ha sottolineato l’importanza di

“ascoltare, in maniera approfondita e legittima, tutti i portatori di diritti e di interessi per dare un contributo alla realizzazione di un’opera importantissima per l’Umbria. Se il documento verrà troppo alleggerito perderà la sua natura basata soprattutto sul confronto con il territorio”.

Il dispositivo originario della Proposta di risoluzione mira ad impegnare la Giunta regionale: