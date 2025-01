“Bloccare il Nodo significa bloccare lo sviluppo non solo della città ma dell’intera Regione”

I consiglieri di opposizione del Comune di Perugia assieme ai rappresentanti della Lega – si legge in una nota diffusa dagli stessi – hanno tenuto oggi una conferenza stampa presso l’area di servizio Esso di Collestrada, uno degli snodi cardine del traffico cittadino e regionale, per ribadire la loro chiara volontà di sostenere la realizzazione del nodo di Perugia, opera su cui l’attuale Giunta Comunale ha fatto marcia indietro.

All’incontro erano presenti anche i rappresentanti del comitato Pro-Nodo.

“Siamo qui, in un luogo simbolo del quotidiano supplizio di traffico con cui tanti automobilisti si trovano a dover fare i conti, segno dell’arretratezza infrastrutturale di questa Regione;” dichiarano i Consiglieri “una situazione che il centrodestra, sia in Comune che in Regione aveva cercato fattivamente di migliorare, promuovendo negli ultimi anni la piena realizzazione del Nodo di Perugia, un’opera imprescindibile che si trascina dal lontano 2001.”

“Solo lunedì la maggioranza di centrosinistra ha bocciato in consiglio un nostro ordine del giorno che impegnava l’Amministrazione comunale a portare a termine il Nodo, cercando maldestramente di celare la grande ambiguità che risiede tra i propri consiglieri, esponenti di differenti fazioni sull’opportunità dell’infrastruttura.”

“Bloccare il Nodo” continua la nota” significa bloccare lo sviluppo non solo della città ma dell’intera Regione; come centrodestra e civici siamo pronti a lavorare per chiedere al Governo fondi appositi già nella prossima legge Finanziaria, un’azione che magari potrebbero fare anche la sindaca Ferdinandi e soprattutto la presidente Proietti, che, oltre a chiedere risorse per il giubileo e la sanità, magari avrebbe potuto inserire nella lista il nodo, dal momento che fino a poche settimane fa ne era una convinta sostenitrice, ma che ora magicamente si allinea agli ordini di scuderia.”

I consiglieri ricordano anche che nell’attuale piano regolatore è stata inserita la clausola di inedificabilità sui terreni oggetto di intervento; “su questo punto vediamo come la maggioranza intenderà procedere. Ci aspettiamo finalmente un po’ di chiarezza, il tempo delle ambiguità e dei rinvii nuoce a Perugia e ai suoi cittadini.”