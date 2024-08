Rifacimento della segnaletica orizzontale: Umbertide investe nella sicurezza stradale

Con il leggero abbassamento delle temperature e nel rispetto delle limitazioni regionali ai lavori nelle ore più calde, sono in fase di completamento i lavori più importanti di rifacimento della segnaletica orizzontale su tutto il territorio comunale usurata dal transito dei veicoli. Un intervento strategico, realizzato con l’obiettivo di migliorare significativamente la sicurezza stradale e la qualità della vita per tutti i cittadini.

Sono state così ridisegnate tutte le principali intersezioni di Umbertide e delle frazioni di Niccone, Montecastelli, Calzolaro, Verna, Pierantonio.

Massima attenzione è stata data al rifacimento degli attraversamenti pedonali per garantire la sicurezza degli utenti più sensibili delle strada.

Anche per questo è stata realizzata la segnaletica di margine di tutta via Morandi importantissima per i pedoni e gli sportivi che percorrono il rettilineo e che necessitava di un rilevante intervento a seguito dei vari interventi di manutenzione del manto stradale.

Sono stati ridisegnati gli stalli e la segnaletica per le Fiere di Settembre che si snoderanno lungo il tradizionale percorso dal 6 all’8 settembre.

E’ stata realizzata anche la canalizzazione sulla S.S. Tiberina 3 Bis necessaria per agevolare la svolta a sinistra per immettersi in direzione di Pierantonio.

Verranno effettuate anche altre rifiniture e alcune zebrature di divieto di sosta e transito in aree sensibili, oltre al rifacimento degli stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili.

Nel complesso sono stati appaltati dalla Polizia Locale ben 1600 metri lineari di strisce e oltre 1400 mq di segnaletica orizzontale.

La nuova segnaletica è stata progettata per garantire massima visibilità e durabilità.

“Siamo consapevoli di quanto la segnaletica stradale sia un elemento fondamentale per la sicurezza urbana,” ha affermato il sindaco Luca Carizia. “Questo intervento non è solo un segnale di attenzione alle esigenze dei nostri cittadini, ma un investimento concreto nella prevenzione degli incidenti stradali e nel miglioramento della viabilità. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per rendere Umbertide una città sempre più sicura e vivibile.”

Tali interventi sono stati pensati per tutelare in particolare i più giovani e le categorie più vulnerabili della popolazione.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la pazienza dimostrata durante i lavori e invita tutti a rispettare la nuova segnaletica, contribuendo così a mantenere un ambiente sicuro per la comunità.