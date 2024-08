Arrivano a Perugia i Kokoroko, uno dei gruppi più innovativi della scena contemporanea

A Perugia arriva la grande musica con i Kokoroko (28 agosto, prevendite su Boxol), uno dei gruppi più innovativi e acclamati della scena musicale contemporanea, e il principe della canzone d’autore Francesco De Gregori (29 agosto, sold out). Con una doppia serata al Barton Park dalle diverse atmosfere, per la stagione targata “Moon in June”, prosegue quindi il programma di iniziative “Sergino Memories” in omaggio a Sergio Piazzoli

PERUGIA – A Perugia, con una doppia serata nel suggestivo scenario del Barton Park, sono in arrivo i Kokoroko (mercoledì 28 agosto), uno dei gruppi più innovativi e acclamati della scena musicale contemporanea, e il principe della canzone d’autore Francesco De Gregori (giovedì 29 agosto, sold out).

Saranno quindi ancora due serate di grande musica per la stagione “Moon in June” e il cartellone di “Sergino Memories”, progetto del Comitato “Per Sergio Piazzoli” a dieci anni dalla scomparsa dello storico promoter perugino con lo scopo di non far disperdere il patrimonio culturale e musicale a lui legato, celebrandone la figura e l’importante contributo che lo stesso, con la sua importante attività, ha realizzato nel territorio regionale.

Il 28 agosto (ore 21) sarà la volta dei Kokoroko. Nati dal fermento musicale della scena londinese, sono un collettivo di otto elementi guidati dalla trombettista Sheila Maurice-Grey. Le loro radici afro-caraibiche si intrecciano con la passione per il jazz, dando vita a un sound unico ed esplosivo. Sono senza dubbio una delle band più carismatiche della scena nu-jazz britannica ed ispirandosi a maestri dell’afrobeat come Fela Kuti e Tony Allen si inseriscono nella lunga tradizione della scena africana a Londra. Sono artefici di un particolare sound che dal funk arriva al jazz, passando per le musiche tradizionali dell’Africa occidentale e i ritmi giamaicani, per poi tornare a suoni urbani londinesi. Quella in programma a Perugia sarà pertanto una serata di pura magia musicale, per celebrare così anche il talento e l’energia di una straordinaria formazione. Prevendite su www.boxol.it.

Con il concerto già sold out di Francesco De Gregori l’appuntamento è invece per il 29 agosto. A distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, questa estate De Gregori è tornato, quindi, in concerto con la sua band per più di 20 date, portando la sua musica in tutta la penisola. Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.