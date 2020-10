Radio Subasio: J-Ax live a Subasio Music Club. Arriva “lo Zio” tra rap e pop

Ha detto di sé “sono diventato grande, sono una persona realizzata e ho deciso di diventare un artista pop anche se in me ci sarà sempre un’anima rap“. Di questo e molto altro J-Ax parlerà, rapperà e canterà a Subasio Music Club.

L’originale appuntamento di Radio Subasio, che continua a proporre esibizioni live in tempi così difficili per la musica, martedì 27 ottobre ospiterà negli studi ad Assisi l’autore di tanti coinvolgenti successi, dei quali ultimo in ordine di tempo, Via di qua, attualmente in rotazione radiofonica.

La serata, prevista dalle 21 alle 22, si svolge come di consueto senza pubblico in studio. A fare da padroni di casa gli speaker Katia Giuliani e Davide Berton, che daranno anche l’opportunità a 50 fan dell’artista, collegati in videoconferenza da casa, di interagire direttamente con lui. Tutti gli altri ascoltatori potranno inviare domande e messaggi vocali al 348 075 8060.

La diretta Facebook Live sulla pagina di Radio Subasio assicurerà la visione del programma, trasmesso in simulcast in Fm ed in streaming su radiosubasio.it.

Ne è passato di tempo dal 1990, da quando J-Ax era l’altra metà degli Articolo 31! Una cavalcata adrenalinica, grazie alla quale l’hip hop in Italia divenne un fenomeno di massa, fino al 2006, quando con i panni del solista pubblicò il primo album Di sana pianta.

Da lì, la sperimentazione di generi diversi, dal reggae al punk rock, sempre sul filo della curiosità. Quel ragazzo chiamato Alessandro Aleotti, capace di rinverdire l’espressione dei sobborghi milanesi Bella zio! è ormai un’icona del rap che fa canzoni pop. Si definisce vintage, sa dosare le partecipazioni televisive, gode dell’essere diventato papà, trema per l’emergenza sanitaria e …. continua a scrivere canzoni. “Diventare papà cambia veramente tutto – aveva detto nel dedicare al piccolo il brano Tutto tua madre – È un caos che nell’immediato ti invecchia un po,’ ma poi ti ringiovanisce perché riesci a rivivere l’infanzia attraverso tuo figlio“.

E’ quello che fa in Via di qua. Se nel duetto il 28enne Mr. Rain riflette, J-Ax ricorda: “non pensi mai a cosa è giusto quando hai vent’anni”.

Al di là della nostalgia, comunque, vivere qui ed ora è il modo migliore per assecondare le proprie passioni. Di lui si dice ne abbia tante: tatuaggi, Harley Davidson, fumetti, cinema, gatti … le ulteriori, perché non scoprirle a Subasio Music Club?

Per far parte della rosa dei 50 partecipanti collegati da remoto, compilare il form pubblicato sul sito di Radio Subasio (www.radiosubasio.it) entro il 22 ottobre, indicando anche la domanda che si vuole porre a J-Ax. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.