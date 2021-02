Per la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei quella dei vaccini è “una battaglia fondamentale”.

Lo ha detto nel corso di un incontro con il mondo del commercio.

“Anche su questo versante come sapete – ha ricordato Tesei – ho chiesto dosi supplementari. Prima riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione, soprattutto le fasce più a rischio e più esposte, e prima potremo tornare alla normalità”.

La prenotazione vaccini per nati 1941 al compimento degli 80 anni

Si comunica che per i nati dal 1941 la prenotazione per la somministrazione del vaccino è aperta da oggi, ma sarà consentita progressivamente al compimento degli 80 anni in quanto in questa fase la campagna vaccinale è riservata a tutti i soggetti che hanno appunto già compiuto 80 anni alla data della prenotazione.