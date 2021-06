Umbria sospende la seconda dose AstraZeneca agli under 60. Decisione “precauzionale” in attesa del pronunciamento del Cts

Sospese “precuzionalmente” per “la giornata odierna” in Umbria le somministrazioni di seconde dosi di vaccino AstraZeneca a tutti i soggetti di età inferiore a 60 anni. La decisione è stata annunciata dal commissario per l’emergenza Covid in Umbria, Massimo D’Angelo, in attesa del pronunciamento del Comitato tecnico scientifico (Cts) anche sul possibile cambio di farmaco per i richiami. La Regione ha spiegato che