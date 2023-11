Programmazione sanitaria umbra

Precisazioni della Regione in merito alle dichiarazioni del Vicesindaco di Terni

In riferimento a quanto dichiarato dal Vicesindaco di Terni Riccardo Corridore in merito a presunti ritardi nella richiesta di parere al Ministero della Salute sugli atti di programmazione sanitaria regionale, dalla Regione si specifica che la nota PEC di richiesta per il rilascio del parere della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute è stata inviata dalla Regione Umbria in data 4 gennaio 2023. Nella nota veniva chiesto il rilascio del parere sia per la Delibera di Giunta Regionale n. 1182 del 11/11/2022 riguardante il terzo polo sanitario regionale sia per la Delibera di Giunta Regionale n. 1418 del 30/12/2022 inerente il provvedimento generale di programmazione di adeguamento della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati (pubblici e privati).

La nota PEC n. 44 del 21 agosto 2023, a cui si fa riferimento e trasmessa attraverso il sistema SiVeAS (Sistema Nazionale di Verifica e controllo sull’Assistenza Sanitaria, istituito dal Ministero della Salute per la verifica dei criteri di appropriatezza e di qualità delle prestazioni erogate e di efficienza dei fattori produttivi) consiste – si precisa inoltre – in un atto tecnico, per avere un parere preliminare del Ministero e definire l’atto da proporre alla Giunta regionale per la sua adozione. Tale documento contempla, oltre ai posti letto, anche una integrazione sulle strutture complesse di cui devono essere dotati gli ospedali pubblici.

Si specifica che il documento trasmesso attraverso SiVeAS non apportava modifiche circa il numero di posti letto attribuibili alla realizzazione di ulteriori strutture private, per la cui realizzazione ed esercizio di attività, ai sensi dell’art. 8ter del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. è necessaria una verifica di compatibilità del progetto, da parte della Regione, effettuata in base al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

Successivamente, in data 11 settembre 2023, a seguito di ulteriori interlocuzioni con il Ministero della Salute è stata inviata un’ulteriore comunicazione con il riepilogo complessivo della situazione al fine di ricevere un parere preliminare, prima di sottoporlo nuovamente all’approvazione della Giunta Regionale.

Si specifica, infine, che è tuttora in corso il confronto con il Ministero della Salute finalizzato alla appropriatezza e alla efficienza della rete ospedaliera del sistema sanitario regionale, cui in ogni caso dovrà, per darne seguito, come sopra specificato, dovrà essere adottato con specifico atto da parte della Giunta regionale.