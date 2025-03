Progetto Fenice, al via il corso sul principio DNSH e i finanziamenti europei per la sostenibilità

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 13:00 del 24 marzo 2025

Perugia, 11 marzo 2025 – L’Università per Stranieri di Perugia lancia la prima edizione del corso di formazione “Il Principio DNSH: applicazione e finanziamenti dell’Unione Europea”, un’opportunità formativa rivolta a chi desidera comprendere e applicare strumenti concreti per la transizione ecologica. Il corso si propone di fornire una panoramica completa sulle normative europee e italiane relative al principio Do No Significant Harm (DNSH), che è oggi un pilastro dei finanziamenti comunitari, in particolare nell’ambito del PNRR.

La partecipazione è gratuita, grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del progetto FENICE, che promuove iniziative formative su sostenibilità, turismo ed enogastronomia nelle aree colpite dal sisma. Al termine del percorso, l’Università per Stranieri di Perugia rilascerà un certificato di partecipazione con 2 Crediti Formativi Universitari (CFU) nel settore del diritto internazionale.

Rivolto a professionisti, funzionari delle pubbliche amministrazioni e operatori del mondo imprenditoriale, il corso offre un approfondimento sul principio DNSH e sul suo impatto nelle decisioni di investimento. Le lezioni si terranno in presenza nei giorni 8 e 9 aprile 2025 a Norcia, presso il DigiPASS in Via Solferino. Un team di esperti, tra cui docenti universitari, avvocati specializzati e professionisti del settore, guiderà i partecipanti attraverso un percorso che spazierà dagli atti normativi dell’Unione Europea alla loro applicazione pratica. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi del Green Deal Europeo, al recepimento del principio DNSH in Italia e ai casi di studio nei settori delle infrastrutture, delle costruzioni e della gestione dei rifiuti. Il programma prevede anche un progetto finale, in cui i partecipanti potranno applicare le conoscenze acquisite valutando un investimento o un progetto secondo i criteri DNSH.

«La sostenibilità – ha dichiarato il direttore scientifico del Corso, prof. Francesco Asdrubali – non è solo un obiettivo, ma una necessità inderogabile per il futuro delle nostre comunità e dei nostri territori. Il principio DNSH – Do No Significant Harm – rappresenta uno strumento fondamentale per garantire che ogni investimento, pubblico o privato, sia realmente orientato alla tutela dell’ambiente e alla transizione ecologica. Con questo corso, vogliamo offrire ai partecipanti non solo una comprensione approfondita della normativa e delle sue applicazioni, ma anche strumenti pratici per integrarla nelle strategie aziendali e negli investimenti».

Per l’ammissione è richiesto il possesso di una laurea triennale in qualsiasi disciplina. La selezione avverrà con priorità per i residenti nel cratere sismico del Centro Italia del 2016 e per coloro che operano professionalmente in questa area. In caso di posti disponibili, si procederà con la selezione in base all’ordine di arrivo delle domande.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 13:00 del 24 marzo 2025 e devono essere effettuate esclusivamente online tramite il sito dell’Università per Stranieri di Perugia. L’elenco degli ammessi verrà pubblicato entro il 27 marzo 2025, e la frequenza è obbligatoria per l’intera durata del corso.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina https://www.unistrapg.it/corso-di-formazione-il-principio-dnsh-applicazione-e-finanziamenti-dell-unione-europea

o scrivere all’indirizzo ricerca@unistrapg.it