chiamato a ricoprire l’incarico di Questore di Firenze

“Voglio ringraziare il Questore Lamparelli per l’impegno profuso nel garantire l’ordine pubblico e la serenità dei nostri cittadini a Perugia e in tutto il territorio della provincia durante la sua permanenza in Umbria”: lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, incontrando a Palazzo Donini in visita di commiato il Questore di Perugia Fausto Lamparelli chiamato a ricoprire l’incarico di Questore di Firenze.

Nel corso dell’incontro Proietti ha espresso “profondo apprezzamento” per l’opera svolta dal Questore Lamparelli ed ha ribadito l’importanza della collaborazione tra le istituzioni quale “elemento cardine per affrontare le sfide del territorio in tema di sicurezza e fattore essenziale per rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.

Proietti ha infine rivolto al Questore i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico in Toscana.