Presentati il bilancio e la relazione di sostenibilità della società partecipata Puntozero.

Presentati al Salone d’Onore di Palazzo Donini il Bilancio e la Relazione di sostenibilità della società partecipata PuntoZero.

Alla presenza della Presidente della Regione Umbria, l’amministratore unico di PuntoZero, Giancarlo Bizzarri, ha illustrato i risultati ottenuti dalla società partecipata nel corso del primo anno dalla fusione tra Umbria Salute e Servizi e Umbria Digitale.

Nell’introdurre la relazione di Giancarlo Bizzarri, la Presidente della Regione ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi di bilancio e di aumento dei servizi offerti al cittadino da parte di PuntoZero nel corso del 2022 e ha voluto sottolineare come ciò si inserisca nel quadro di miglioramento sensibile delle performance da parte di tutte le partecipate regionali nel corso degli ultimi tre anni.

“Il primo obiettivo che ci era stato assegnato – ha spiegato l’amministratore unico di PuntoZero Giancarlo Bizzarri – era quello di ridurre i costi di funzionamento per almeno 500mila euro. L’azienda lo ha pienamente raggiunto riducendo i costi di funzionamento di 926mila euro e, inoltre, si evidenzia una riduzione di costi a carico dei soci, a parità di servizi, di oltre 1.5 milioni di euro, rappresentato dalla somma di 926mila (riduzione costi di funzionamento), cui si sommano 251mila euro (contributo periodico non versato) e 334mila euro dovuti all’efficientamento della gestione. Il secondo target – ha proseguito Giancarlo Bizzarri – era di migliorare le sinergie tra le due aziende e quindi essere incisiva sul contributo all’innovazione del sistema regione, dando in questo modo applicazione alla nuova vision aziendale caratterizzata dalla volontà di diventare un supporto regionale per l’innovazione del Sistema Sanitario Regionale e della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i risultati ottenuti nell’ambito dei servizi offerti in termini di progetti innovativi messi in campo da PuntoZero, mi piace ricordare: il Piano scuole connesse con la banda larga, e le attuali 214 che dovrebbero diventare la totalità delle scuole connesse entro fine anno; il Data Center Regionale nel corso del 2022 ha ottenuto la qualificazione Agid che consente di aderire a quanto indicato nelle linee nazionali dall’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); la ripresa delle attività del Registro Tumori Umbro, che in collaborazione con l’Università di Perugia, ha ripreso il suo pieno funzionamento; lo sviluppo della Centrale Regionale Acquisti in Sanità che è passata da 19 gare aggiudicate nel 2020 alle 36 gare aggiudicate nel 2022 per un importo di 230 milioni, generando un risparmio di 74 milioni; lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) che conta 75 milioni di documenti caricati nel corso del 2022 rispetto ai 7 milioni del 2020. Si tratta di risultati – ha sottolineato con forza Bizzarri – che è stato possibile ottenere attraverso la nostra più grande forza, quella rappresentata dal capitale umano dell’azienda, i nostri lavoratori. Nel corso del 2022 abbiamo operato 134 assunzioni, portando l’organico a 519 unità, di cui il 65% circa sono donne e quasi il 45% sono laureati. A loro va il maggior merito dei risultati ottenuti in termini in primo luogo di servizi offerti, ma a tale offerta ha anche corrisposto la realizzazione di un utile di 160mila euro per l’anno 2022″.