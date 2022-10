Proietti: “Plaudo alla scelta di venire a Umbria Fiere, la prima volta per fronteggiare la situazione pandemica, oggi per una decisione voluta”

É stata presentata oggi la 28esima edizione di Eurochocolate (14-23 ottobre) che si terrà presso il centro Umbriafiere di Bastia Umbra (Perugia). A partecipare, insieme al Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci sono stati: la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, la Presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, il Sindaco di Perugia Andrea Romizi e il Sindaco del Comune di Bastia Umbra Paola Lungarotti.

“Ancora prima di essere sindaco – ha detto Stefania Proietti, nella doppia veste di sindaco di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia – guardavo a questo evento con interesse perché portava tanti turisti nella regione.

Eugenio Guarducci è riuscito a destagionalizzare il turismo, rendendo il mese di ottobre un periodo di alta stagione che interessa tutta la regione e non solo il territorio di Assisi. Questa kermesse esalta un’eccellenza gastronomica come il cioccolato rendendola internazionale, con le degustazione e le lavorazioni che vengono proposte. Come Città di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia plaudo alla scelta di venire a Umbria Fiere, la prima volta per fronteggiare la pandemia, ma oggi per una decisione voluta, visto che questo centro fieristico appartiene a tutto il territorio”.