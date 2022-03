Ponte Felcino: area verde intitolata al medico Quirino Vischia

Oggi un cippo a suo nome

E’ stato intitolata al medico condotto Quirino Vischia l’area antistante alla chiesetta di Sant’Angelo in Ponte Felcino restaurata con l’ArtBonus, ed è stato dedicato al medico, ancora nella memoria della popolazione del posto, un cippo commemorativo.

Alla cerimonia hanno partecipato l’Assessore Edi Cicchi, la famiglia del medico e il consigliere Gino Puletti che hanno voluto ricordare il medico con diversi aneddoti.

Il medico, che è ancora nel cuore degli abitanti di Ponte Felcino e Villa Pitignano, è stato per circa quaranta il medico condotto di questa popolosa frazione

La famiglia del dottor Vischia era originaria di Chioggia; il padre, professore di matematica era insegnante al liceo classico Mariotti di Perugia: ebbe sette figli maschi, uno dei quali era appunto Quirino. Si laureò in Medicina e Chirurgia nell’Anno Accademico 1924-25; inizialmente fu medico condotto a Mugnano, per poi spostarsi verso la fine degli anni ’30 a Ponte Felcino dove visse fino al 1986.

Era un Medico condotto a “tutto tondo”, di quelli cioè in grado di svolgere sia la professione del medico internista che dell’ostetrico e pure del dentista.

Sono numerosissimi i compaesani che lui ha fatto nascere, così come molti sono coloro ai quali ha estratto un dente, accompagnando il tutto dall’immancabile fischiettio. Importante e proficua fu la collaborazione con il farmacista del paese, il professor Bolli, il quale gli preparava farmaci galenici, come le compresse di digitale o le creme e le lozioni. Durante gli anni in cui è stato medico condotto non aveva orari, la sua casa era aperta ai pazienti giorno e notte.

Il dottor Vischia era una persona mite, era un timido, ma soprattutto un uomo d’altri tempi, con un forte retaggio ottocentesco, integerrimo con se stesso e con gli altri e che ha sempre vissuto la professione di Medico come un servizio.