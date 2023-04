Politiche attive Regione sempre più mirate a domanda lavoro

L’assessore Fioroni sottolinea il ruolo del programma Gol

Il programma Gol, Garanzia di occupabilità del lavoratori, offre un’ulteriore opportunità per le persone in cerca di occupazione e al tempo stesso risponde alla domanda e al fabbisogno professionale espresso dal settore della logistica e dei trasporti.

Lo sottolinea la Regione in un comunicato, annunciando che è infatti di prossima pubblicazione da parte dell’Arpal, l’Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro, l’Avviso finalizzato all’acquisizione, presso le autoscuole autorizzate, di patenti di guida per mezzi speciali di trasporto di persone e merci.

L’Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni evidenzia che

“la carenza strutturale di autotrasportatori è diventata un’emergenza nazionale e locale, con un fabbisogno stimato di circa 20 mila conducenti a livello nazionale e di oltre 500 unità a livello regionale. In un Paese come l’Italia, in cui le merci transitano principalmente su gomma – aggiunge -, il settore dell’autotrasporto e della logistica per conto terzi è strategico per la competitività del sistema e presenta previsioni di crescita percentuale tra le più elevate nei prossimi cinque anni. Il supporto al settore dei trasporti, rileva ancora l’Assessore, incide positivamente sullo sviluppo e la crescita della maggior parte dei settori produttivi del nostro territorio, dall’agroalimentare all’import-export, alla manifattura”.

Il direttore di Arpal Umbria, Paola Nicastro, precisa che

“l’intervento tiene conto di un sistema economico e sociale in continua evoluzione, globale e moderno, dove anche il lavoro dell’autista deve essere contestualizzato e ripensato”. “Oggi si può e si deve operare – aggiunge – in un contesto più sicuro, confortevole ed efficiente sfruttando tutte le opportunità date dalle nuove tecnologie. È un’occasione anche per l’inserimento lavorativo dei giovani con prospettive economiche vantaggiose”.

La Regione precisa ancora che gli interessati potranno contattare i centri per l’Impiego regionali per acquisire tutte le informazioni necessarie.