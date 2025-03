Perugia, XIX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo

Dal 9 al 13 aprile

Dal 9 al 13 aprile 2025, Perugia torna ad essere il punto di riferimento globale dell’informazione con la XIX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo.

In un contesto segnato da guerre, autocrazie, plutocrazie che hanno ridisegnato un nuovo ‘disordine mondiale’ e creato un caos informativo senza precedenti, le eccellenze del giornalismo, dell’attivismo, della ricerca accademica, scientifica e tecnologica da ogni parte del mondo si danno appuntamento a #ijf25, il festival fondato e diretto da Arianna Ciccone e Chris Potter.

Oltre 500 speaker, tra Premi Nobel, Premi Oscar, Pulitzer, figure iconiche del nostro tempo, pluripremiati reporter, pionieri dell’innovazione mediatica e voci autorevoli del settore, sono pronti a confrontarsi in più di 200 panel per ridefinire i confini dell’infosfera e tracciare un quadro aggiornato della geopolitica dell’informazione, alla luce dei profondi cambiamenti globali e delle ultime evoluzioni tecnologiche.

Attraverso dibattiti, reportage e testimonianze dirette, verranno analizzate le implicazioni dei conflitti in corso in Medio Oriente, Europa, Africa e Asia, con particolare attenzione alle situazioni in Ucraina, Palestina, Sudan e Siria, e al loro impatto sul diritto internazionale e sui diritti umani.

Al centro del programma: le guerre, la crisi del diritto internazionale, il crollo globale del finanziamento al giornalismo, accelerato dalla sospensione dei fondi USAID; la crisi della libertà di stampa, tra leggi repressive e attacchi ai media indipendenti; la manipolazione dell’informazione nell’era dell’IA, con piattaforme che ridefiniscono la realtà stessa; la pressione degli oligarchi nei media e il declino dell’editoria indipendente; le inchieste giornalistiche che sfidano il potere, dai crimini di guerra in Ucraina ai regimi repressivi nel Medio Oriente; le donne nel giornalismo investigativo e il coraggio di raccontare storie censurate.

Si discuterà anche del ruolo cruciale dell’informazione nella crisi climatica, della necessità di modelli editoriali sostenibili per garantire il futuro del giornalismo indipendente e del crescente impatto dell’intelligenza artificiale sulla produzione e diffusione delle notizie. Il dibattito toccherà inoltre il tema della fiducia nel giornalismo e delle strategie per riconquistare il pubblico in un’epoca dipolarizzazione e campagne di disinformazione su larga scala.

Come di consueto sarà dedicato spazio ai temi dei diritti umani, esplorando il legame tra giornalismo e giustizia sociale: dall’uguaglianza di genere alla rappresentazione delle minoranze nei media, fino alla denuncia della violenza sessuale nei contesti di guerra e repressione. Fino a identificare e analizzare la nuova era dei “broligarchi”, la stretta élite di miliardari tecnocrati che ridefinisce gli equilibri del potere tra media, tecnologia e politica.

#ijf25 metterà in luce il modo in cui l’informazione sta cambiando sotto la pressione di nuovi attori.

La XIX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo può contare sulla donazione di Craig Newmark, tra i più importanti filantropi al mondo. Con la sua fondazione, la Craig Newmark Philanthropies, è tra i principali sostenitori del festival.

Partner istituzionali: Regione Umbria e Comune di Perugia.

Main sponsor: Google News Initiative e Knight Foundation.

Sponsor: McKinsey & Company, Microsoft e you.com.

Il programma completo è disponibile su festivaldelgiornalismo.com e

journalismfestival.com, navigabile per giorni, sale, speaker e categorie, con

aggiornamenti in tempo reale. È inoltre possibile salvare gli eventi sulla propria agenda elettronica per seguirli giorno per giorno.