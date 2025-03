Il prossimo 21 marzo l’associazione L’Aura con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Torgiano, dedica un’intera giornata alla prevenzione delle malattie femminile e, in particolare, del tumore al seno, a Torgiano.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, lo staff di senologi dell’associazione, coordinato dalla dott.ssa Silvia Aiuti, responsabile del reparto di Senologia diagnostica dell’Ospedale di Città di Castello e membro del Comitato scientifico di L’Aura, sarà a disposizione presso la Farmacia Ricci per fornire informazioni e supporto per una adeguata attività di prevenzione del cancro alla mammella e istruzioni per una corretta autopalpazione.

Per partecipare all’iniziativa gratuita è auspicabile la prenotazione, telefonando al numero 339 5682671 o recandosi direttamente in farmacia nei giorni precedenti l’evento.

Alle 21, quindi, la sala Sant’Antonio ospiterà l’incontro di approfondimento sul tema “La prevenzione delle malattie femminili”, che vedrà la partecipazione di esperti in diversi campi della medicina.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Torgiano, Eridano Liberti, e del presidente dell’Associazione L’Aura, Alessio Bevilacqua, si alterneranno, infatti, gli interventi di Giuliana Duranti, medico di medicina generale, specializzata in endocrinologia, Saverio Arena, direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Perugia, Silvia Aiuti responsabile del reparto di Senologia diagnostica dell’Ospedale di Città di Castello, Carmelinda Ruggiero, professoressa di Geriatria e Gerontologia dell’Università di Perugia, responsabile di Ortogeriatria; di Maria Chiara Giraldo, dietista nutrizionista, specializzata in Scienze dell’alimentazione ed Eleonora Agostinelli, farmacista esperta in farmacia oncologica.

“Con questa giornata vogliamo offrire alla cittadinanza di Torgiano un’opportunità di confronto e informazione su una tematica tanto attuale come quella delle malattie femminili, e del tumore al seno in particolare, vista l’incidenza che le patologie oncologiche hanno sempre più sulla società e l’importanza che la prevenzione e una diagnosi precoce possono avere per il successo delle cure e la qualità della vita delle pazienti. -ha tenuto a sottolineare il Sindaco di Torgiano, Eridano Liberti- Visto il successo dell’iniziativa analoga che l’associazione L’Aura ha organizzato a Perugia dallo scorso anno, abbiamo ritenuto opportuno accogliere la proposta di estenderla anche al nostro territorio. Ringraziamo, quindi, -ha concluso- tutti i medici che hanno accolto il nostro invito a partecipare all’approfondimento serale, la farmacia Ricci nei cui locali si terranno gli appuntamenti pomeridiani con lo staff medico dell’associazione e la dott.ssa Silvia Aiuti che si sta dedicando con tanto impegno e passione alla sensibilizzazione delle donne alla prevenzione senologica