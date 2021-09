Perugia: tutto pronto per il “Villaggio dello Sport”

Il 18 e 19 settembre, a Barton Park, tante attività per grandi e piccini nel segno della ripartenza

Lo sport come momento di crescita, educazione e divertimento. È questo lo spirito del “Villaggio dello Sport”, la manifestazione organizzata dal CSI di Perugia, che sarà realizzata sabato 18 e domenica 19 settembre al Barton Park di Perugia.

L’evento è inserito nel progetto A Bordocampo, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese e vede il Csi impegnato nel suo habitat naturale: la promozione dello sport, del gioco e del divertimento.

Tante le attività che si potranno svolgere durante il fine settimana all’interno dell’area verde per grandi e piccini. Sarà infatti possibile cimentarsi in varie discipline in piena sicurezza: bubble soccer, minivolley, calcio 2 VS 2, calcio a 5, street basketball, calcio balilla umano, gimkana ciclistica, pista di atletica, freccette e aree gioco con gonfiabili. Tutte le attività saranno accompagnate dai volontari del CSI di Perugia.

Un’esperienza che vuole essere aperta a tutti, in special modo per i bambini dai 5 ai 13 anni e che sarà intervallata dalla Convention di Presentazione della stagione 2021/2022 e Premiazioni della stagione 2021/2021. La manifestazione prenderà il via alle ore 14:00 di sabato 18 settembre e si concluderà alle ore 17:30 di domenica 19 settembre. L’ingresso è gratuito e tutte le iniziative saranno svolte all’aperto.

”Una ripresa a pieno ritmo – spiegano gli organizzatori – dopo due anni in cui la pandemia ha fortemente condizionato anche le attività del Comitato si prevede il ritorno alla quasi normalità con tante iniziative in calendario. All’interno della due giorni è inoltre prevista una Convention di Presentazione attività e Premiazioni della stagione 2020/2021. Un evento, quest’ultimo, che ha raccolto il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Coni Umbria e CIP Umbria”.

Per informazioni la segreteria del CSI di Perugia è raggiungibile allo 075.500.35.84 oppure tramite mail info@csiperugia.it o collegandosi al sito internet www.csiperugia.it. Trovate tutte le attività del CSI di Perugia anche nei social: FB @comitatodiperugia.csi e IG @csiperugia.