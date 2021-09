Il Presidente Squarta riceve il Comandante della Guardia di Finanza della Provincia di Perugia

Ribadita la volontà delle due Istituzioni di collaborare

Il presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta, ha ricevuto a Palazzo Cesaroni il comandante provinciale della guardia di finanza di Perugia Antonella Casazza. Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà delle due Istituzioni di collaborare.

“La guardia di finanza – ha sottolineato Squarta – rappresenta da sempre un sicuro punto di riferimento per la collettività. Attraverso la sua azione svolge un ruolo fondamentale per il funzionamento del sistema produttivo italiano, partecipando in maniera diretta e concreta allo sviluppo del Paese, in maniera particolare in questa fase legata all’emergenza Covid. Ai nostri militari va il mio personale ringraziamento per l’impegno nell’attività di contrasto di molteplici forme di reato che vanno dalla lotta alla criminalità organizzata e alla droga, come dimostra la recente indagine che ha consentito di disarticolare un gruppo di spacciatori nordafricani dediti all’attività illecita di traffico di hashish nella nostra regione, alle frodi, all’evasione fiscale, all’uso indebito di risorse pubbliche, alla corruzione e al riciclaggio”.