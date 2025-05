UBeer 2025: 17 birrifici e 10 food truck

L’associazione Open Mind ufficializza l’estensione da tre a quattro giorni (30 maggio – 2 giugno) del festival della birra artigianale umbra al Barton Park

Dopo il successo dell’edizione 2024, che ha visto la partecipazione di oltre 50.000 utenti, con l’avvicinarsi di UBeer 2025 arrivano anche novità e belle sorprese.

A cominciare dal giorno in più in programma. La seconda edizione del festival della birra artigianale umbra, organizzata dall’associazione Open Mind, si terrà nell’accogliente cornice del Barton Park di Perugia il 30, 31 maggio e 1, 2 giugno.

Quattro giorni quindi, e non più tre come annunciato in precedenza, per scoprire il meglio della birra umbra, con ben 17 birrifici presenti tutti da scoprire e degustare. I birrifici presenti alla seconda edizione di UBeer sono: Birra Bro, Birra Perugia, La Gramigna, Birra Flea, Mastri Birrai Umbri, Birra Dell’Eremo, Residual, Osiride, San Biagio, Altotevere, Centolitri, Infraportas, Amerino, Alfina, Bastian Birraio, Impera, Colfiorito.

Presente anche LadyBug Kombucha, con la sua bevanda analcolica, frizzantina e dissetante.

Grande spazio anche all’enogastronomia con ben 10 food truck esclusivamente di provenienza umbra, che serviranno pietanze gustose e variegate, tra cui: porchetta, torta al testo, arrosticini, fritto di lago, hamburger, pastapoke, schiacciate e l’immancabile pizza al taglio. Di seguito la lista dei food truck presenti: Granieri, Gattini, Ebe Perugia, Qui ed Ora, Il Pollastro, Passtampo BBQ, Rosso di Sera, Umbria Farm, Sicily street food, Contadina contemporanea.

Numerose le proposte senza glutine sia tra i food truck che tra i birrifici.

Per poter effettuare le degustazioni è necessario munirsi del ticket UBeer che comprende 10 token (spendibili in tutti gli stand). Pettorina e bicchiere ufficiale possono essere ritirati acquistando il kit UBeer. I token sono disponibili sul sito u-beer.it e su Ticketsms.it.

#UBeer2025

Info

www.u-beer.it

www.instagram.com/ubeer.perugia

www.facebook.com/profile.php?id=61556958996778