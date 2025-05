Perugia, provoca incidente e aggredisce soccorritori: arrestato 46enne

Ieri sera, il personale della Polizia di Stato, intervenuto per un incidente automobilistico avvenuto in Strada Tiberina Nord, località Ponte Valleceppi, ha arrestato un 46enne, cittadino italiano, per il reato di resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e lesioni personali a personale sanitario.

Nello specifico, il 46enne, coinvolto nel sinistro automobilistico, in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche, dopo essere stato soccorso dal personale sanitario, è andato in escandescenza, ostacolando l’attività di un operatore del 118 che, nell’occasione, è stato spintonato violentemente riportando delle lesioni personali poi giudicate guaribili in 30 giorni.

Anche all’arrivo dei poliziotti, l’uomo ha continuato a tenere una condotta aggressiva, tentando di divincolarsi scalciando e minacciandoli.

Accompagnato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, il 46enne ha continuato a tenere una condotta oppositiva, al punto da indurre gli operatori a contenerlo in sicurezza.

Per questo motivo, accompagnato in Questura per le attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e lesioni personali a personale sanitario. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto agli arresti domiciliari fino all’udienza di questa mattina, con il quale il G.I.P. ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Perugia, 3 maggio 2025