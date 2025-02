Si introduce all’interno di un supermercato, ma viene sorpresa e bloccata dal titolare

La Polizia di Stato ha arrestato una 24enne per furto aggravato

Nei giorni scorsi, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto presso un esercizio commerciale in viale Centova, a seguito del quale ha arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato una 24enne, cittadina romena.

Nello specifico, la donna, dopo aver fatto accesso all’interno del supermercato, ha occultato nei vestiti diversi generi alimentari, per un valore di oltre 200 euro.

Al momento di uscire dall’esercizio commerciale, la 24enne è stata notata dall’addetto alla sicurezza che, insospettito dagli strani rigonfiamenti sul giubbotto, le ha intimato di fermarsi. È stato in quel momento che la donna, dopo aver abbandonato il giubbotto, si è data alla fuga tentando di far perdere le proprie tracce.

Inseguita dal titolare, è stata poi bloccata in attesa dell’arrivo della Polizia di Stato.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno sottoposto a perquisizione la 24enne, attività che ha dato esito positivo. Infatti, gli operatori hanno constatato che la giacca era stata modificata al fine di creare uno spazio, tra la fodera e l’imbottitura, in modo da poter occultare la merce.

Gli agenti hanno quindi provveduto a condurre la donna in Questura dove, al termine degli atti di rito, è stata tratta in arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato.

Su disposizione del P.M. di turno, la giovane è stata trattenuta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di questa mattina con la quale il G.I.P. ha convalidato il provvedimento applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Perugia, 1° febbraio 2025