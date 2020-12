Perugia: prosegue la riqualificazione del CVA di Ponte Felcino

Prosegue il programma pluriennale di interventi di manutenzione straordinaria del cva di Ponte Felcino. Dopo la riqualificazione degli impianti tecnologici, già completata, oggi la giunta, su proposta dell’assessore alo sport Clara Pastorelli, ha approvato il progetto esecutivo per il secondo stralcio di lavori sul cva di Ponte Felcino, consistente nella sostituzione degli infissi e di parte della copertura per un importo complessivo di oltre 66mila euro, interamente a carico del Comune di Perugia.

A queste opere seguiranno, nelle prossime annualità, gli interventi sull’impianto di illuminazione della struttura.

“Con questo intervento – sottolinea l’assessore Clara Pastorelli – l’Amministrazione comunale conferma la propria attenzione per tutte le strutture sportive della città, con particolare riguardo a quelle ubicate nelle periferie, essendo veri e propri punti di riferimento per la cittadinanza, nonché luoghi di aggregazione. Dopo decenni di abbandono, questa Amministrazione sta intervenendo progressivamente per la messa in sicurezza e la completa riqualificazione di tutti i cva, con investimenti importanti e significativi. Dopo l’intervento sulla struttura di Pianello, ora è la volta del cva di Ponte Felcino, situato in un quartiere molto vissuto e frequentato. L’impegno dell’Amministrazione, ovviamente, proseguirà anche in futuro, dando corso ad un programma che ci siamo dati”.