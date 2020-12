Covid-19: la Presidente Tesei incontra i consiglieri d’opposizione. Continua il confronto sull’emergenza sanitaria

Si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 10 dicembre il secondo incontro tra la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e i consiglieri di minoranza dell’Assemblea legislativa regionale, per analizzare le proposte che la stessa minoranza aveva avanzato in tema di emergenza sanitaria e di ricadute nei vari settori. La Presidente, alla presenza dell’assessore alla Sanità Luca Coletto e a seguito dell’analisi degli argomenti avvenuta nei giorni scorsi con gli assessorati di riferimento e la struttura regionale, ha illustrato le strategie messe in campo sin qui dall’Amministrazione in merito ai punti indicati nel documento consegnato dall’opposizione. Alcune delle tematiche, in parte già sul tavolo dell’Amministrazione, meriteranno un successivo approfondimento anche in base all’andamento del contagio. Da parte della Presidente è stata data disponibilità a continuare il percorso avviato, utilizzando un approccio scevro da pregiudizi e che vada nella direzione del confronto costruttivo e leale.