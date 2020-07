Perugia: previste misure a sostegno di ragazzi con disabilità nei centri estivi

È stata approvata questo pomeriggio dalla giunta comunale, su proposta del vice sindaco ed assessore alle politiche scolastiche Gianluca Tuteri, la delibera che prevede l’utilizzo delle risorse per il potenziamento dei centri estivi. Si tratta, in sostanza, di somme riservate al Comune di Perugia nell’ambito del fondo nazionale destinato alle politiche della famiglia (art. 105 del D.L. 34/2020) per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

L’Amministrazione comunale, in particolare, ha deciso di impiegare le risorse a disposizione per il perseguimento di tre obiettivi prioritari

“Dopo i lunghi mesi di quarantena – ha commentato il vice sindaco Gianluca Tuteri – i centri estivi rappresentano per i nostri ragazzi un’occasione imperdibile per ritrovare la socialità perduta nel periodo del lockdown. Sappiamo bene che la pandemia ha messo in estrema difficoltà tantissime famiglie, con i genitori costretti a dedicarsi contemporaneamente a lavoro e figli senza poter usufruire di alcun aiuto. Tuttavia ciò che è stato più grave durante la quarantena è che i bambini di ogni età, dai più piccoli (0-3 anni) ai più grandi (dai 3 anni in su) sono stati privati da un giorno all’altro della possibilità di frequentare spazi (asili nido e scuole materne) fondamentali per la costruzione delle loro personalità e per la crescita individuale. Siamo consapevoli, quindi, che i centri estivi siano una prima, fondamentale risposta per ragazzi e famiglie in vista della riapertura dell’anno scolastico. Per questo l’Amministrazione comunale di Perugia sostiene, con questa delibera e con altre iniziative già assunte o in procinto di essere approvate, l’attività dei centri estivi e di tutti quegli operatori che hanno scelto di ripartire per il bene dei nostri ragazzi nonostante le limitazioni e le regole imposte dalla normativa e le oggettive difficoltà legate al post covid-19”.