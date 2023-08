Perugia: presentato il piano strade 2023-2024

Tutte le strade interessate

Il Piano Strade 2023-2024 del Comune di Perugia, che racchiude il complesso degli interventi da eseguire fino a fine mandato amministrativo per l’adeguamento e la ripavimentazione delle strade cittadine, è stato presentato questa mattina a Palazzo Grossi dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, dall’assessore ai lavori pubblici, Otello Numerini, dalla dirigente Margherita Ambrosi e dall’ingegnere Antonio Tata della Unità operativa Mobilità e Infrastrutture.

Oltre i lavori per un totale di 10 km lineari, articolati in tre lotti, previsti dal progetto esecutivo approvato di recente dalla giunta comunale per un importo di 3 milioni, il Piano include ripristini da parte di diverse operatori (ad esempio Umbra Acque, Open Fiber, ecc.) e altri interventi in capo al Cantiere comunale o da attuare attraverso patti di collaborazione nell’ambito dei quali l’ente mette a disposizione manodopera e mezzi.

“Da luglio 2019 a oggi – ha detto l’assessore Numerini – abbiamo fatto interventi su circa 140 strade, tra cui gli assi viari principali. In questa ultima parte di mandato amministrativo, contiamo di intervenire su altre 60 strade circa. Quindi chiuderemo la consiliatura avendo investito circa 15 milioni di euro, cifra che dimostra l’attenzione dell’amministrazione per la rete viaria. A questi investimenti si sommano gli interventi che saranno eseguiti come ripristini e attraverso patti di collaborazione”.

Numerini ha ricordato il metodo finora adottato:

“Abbiamo utilizzato i fondi di bilancio, e quindi di investimento, per mettere mano ai principali assi viari puntando alla ricostituzione dei corpi stradali. E’ avvenuto, ad esempio, in via Trattati di Roma, via Corcianese, via Pievaiola, strada Trasimeno Ovest, via Firenze, via Gregorovius, via dell’Ingegneria, via Borgioni, via Benucci, strada di Casaglia: tutti interventi significativi finalizzati a un completo rifacimento del manto stradale. Inoltre, attraverso il Cantiere comunale, i ripristini e i patti di collaborazione, siamo intervenuti anche su arterie secondarie ma ugualmente meritevoli di attenzione”.

L’assessore ha anche ricordato che

“in questi giorni si stanno svolgendo lavori in via Rossini a San Sisto e stanno per partire in via Bach, nello stesso quartiere. Completati quelli in via San Galigano-Rimbocchi. Sono stati eseguiti interventi anche in via Monteverde, a cavallo tra Perugia e Valfabbrica, e a Colle Umberto in via del Tegolaro e Bagno del Cardinale. Tutto a dimostrazione di una programmazione che va avanti e al termine della quale contiamo di restituire alla città una parte significativa della rete viaria riqualificata e più sicura”.

Numerini ha voluto anche richiamare il contributo di Francesco Calabrese, assessore ai lavori pubblici nella prima giunta Romizi, da poco scomparso:

“Se oggi parliamo di Piano Strade lo dobbiamo a lui. Calabrese, con cui ho avuto il piacere di collaborare come consigliere delegato, ha dettato un metodo da seguire, incluso l’ormai consueto appuntamento con la stampa in cui presentiamo il piano in una logica di trasparenza”.

Il ricordo di Francesco Calabrese è stato condiviso anche da Romizi.

“La filosofia di intervento sulla rete viaria – ha detto il sindaco – fu da lui impostata nell’ambito di una pianificazione di più ampio respiro che partiva dall’esigenza di rimettere i conti in ordine. Gli sforzi iniziati allora hanno consentito di garantire risorse sempre più importanti e certe anche per le strade, che restano una nostra priorità. L’originario ammontare di 1,5 milioni l’anno destinato a questo ambito è più che raddoppiato. Tutto il lavoro fatto e la grande professionalità dei nostri uffici consentiranno alla città di superare le criticità principali della sua estesa rete viaria”.

La dirigente Ambrosi ha ricordato che, oltre ai 3 milioni per i progetti esecutivi approvati di recente, in bilancio sono previsti anche 150mila euro per via dei Priori (pavimentazione antistante l’uscita delle scale mobili) e 200mila euro per strada delle Selvette a Pieve Pagliaccia, dove si conta di risolvere importanti criticità rilevate sotto il profilo idrogeologico.

“Gli investimenti a carico del bilancio comunale – ha poi specificato la dirigente – finanziano lavori di manutenzione straordinaria mirati al ripristino della sicurezza mediante interventi di risanamento anche del sottofondo stradale laddove ai cedimenti di questo sono legati gli ammaloramenti superficiali. Tali interventi sono integrati dai ripristini, un’attività che ormai deve tenere conto del regolamento degli scavi revisionato nella precedente consiliatura a tutela della qualità degli interventi”.

Quanto alla tempistica dei nuovi lavori, tra fine agosto e inizio settembre si prevede di espletare la gara da 3 milioni, divisa in tre lotti, che si svolgerà secondo le regole del nuovo codice degli appalti entrato in vigore a luglio, in modo da affidare i lavori entro settembre e avviare i cantieri a ottobre.

L’ingegnere Tata ha infine fatto riferimento alla collaborazione con le aziende di servizi che investono in città:

“Negli ultimi anni sono stati raggiunti accordi relativi alle modalità dei ripristini da effettuare a seguito degli scavi per la fibra, la rete elettrica e quella idrica. Gli uffici cercano di coordinare tutti gli interventi previsti, tra cui quelli per la modernizzazione delle reti, al fine di ottimizzare e accorciare i tempi. Tra le situazioni più complesse che si preannunciano sul fronte degli interventi sulle reti, ci sono quelle di Ponte d’Oddi-San Marco e di Ponte San Giovanni. In queste due zone Umbra Acque prevede di intervenire con circa 5 milioni per la sostituzione delle vecchie condotte”.

Piano strade: i lavori da eseguire

Centro storico: via Antinori, via dei Priori, via Enrico dal Pozzo, via Faina, via Fuori le Mura, via Pascoli, via Pinturicchio, via San Francesco, via del Verzaro, via Alessi.

Castel del Piano: via Sperello Aureli.

Elce: via Purgotti, via Tassi, via Verga.

Madonna Alta: via Gallenga, via Madonna Alta, via Magno Magnini, via Pennetti Pennella.

Pallotta: via della Concordia.

Montelaguardia.

Monteluce: via Eugubina (tratto a monte).

Pellini: Piaggia Colombata.

Ferro di Cavallo-Olmo: via Caboto, via Cristoforo Colombo, via delle Caravelle, via Olmo Valle.

Fontivegge: via Mameli, via Manara, via Pennacchi, via del Macello, strada Bellocchio, via Diaz.

Prepo: strada Borghetto di Prepo, via dell’Acacia.

San Martino in Campo: via Delle Fascine, via del Papavero.

Settevalli: via Fiesole.

Sant’Andrea delle Fratte: via Dottori, via Manna.

Montebello: via Tuderte, via Madonna delle Grazie.

Ponte Felcino: via Maniconi.

Ponte Pattoli: strada dei Bracceschi, via del Pino.

Ponte San Giovanni-Balanzano: rotatoria Guglielma Corsi, strada del Piano, via della Barca, via della Rete, via Nino Bixio, via della Gomma, via dell’Avena.

San Sisto: via Bach, via Grazioli, via Monaco.

San Marco-Ponte d’Oddi: strada San Marco-Ponte d’Oddi.

Villa Pitignano: Pieve San Sebastiano, strada Ponte Felcino-Ponte Pattoli.

Pieve Pagliaccia: strada delle Selvette.