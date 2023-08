Al Calvi Festival è l’ora del teatro con “I Persiani” di Eschilo

Spettacolo al Teatro dei Giardini

Domani 3 agosto alle 21,15 al Teatro dei Giardini del Monastero delle Orsoline di Calvi dell’Umbria, Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini e Silvia Siravo saranno i protagonisti di “Persiani” di Eschilo nell’adattamento di Roberto Cavosi. Sul palcoscenico, diretti da Patrick Rossi Gastaldi, ci saranno anche Alessio Caruso, Alessandro D’Ambrosi, Stefano De Majo. Persiani di Eschilo rappresenta gli albori del teatro. Probabilmente è la più antica opera pervenuta integra dalla storia e la più antica opera teatrale che possediamo.

Un testo prezioso per capire bene l’evoluzione del teatro antico. In questo adattamento con la regia di Patrick Rossi Gastaldi, un carismatico Mariano Rigillo si cala nei panni di Dario, il compianto re persiano, che invocato da Atossa, la ieratica regina interpretata da Anna Teresa Rossini, compare come fantasma, fornendo una spiegazione etica alla disfatta dell’esercito persiano. La sconfitta rappresenta la punizione alla tracotanza del figlio Serse (Stefano De Majo) e alle sue mire espansionistiche. Persiani è anche lo scontro secolare tra Europa e Asia, tra Occidente e Oriente, tra due culture profondamente diverse. Un conflitto quanto mai attuale.

Un cast di grande livello, una regia asciutta e chirurgica, scenografia e costumi essenziali, uno spettacolo che sta riscuotendo successo sul territorio nazionale. Un argomento storico e non mitologico. La battaglia di Salamina, combattuta tra persiani e greci nel 480 A.c, viene raccontata con grande esattezza dal coro, interpretato da Silvia Siravo. Evento che si era svolto appena otto anni prima della rappresentazione, per cui molti spettatori e, a quanto si narra, lo stesso Eschilo, vi avevano preso parte. La battaglia tra Greci e Persiani diventa dunque simbolicamente, la guerra tra un re dispotico e il sistema democratico ateniese. “Tragedia che per noi ora, sembra scritta, direi, domani” esplicita così i suoi intenti il regista Patrick Rossi Gastaldi.