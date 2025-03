Perugia MUSA 25: creatività urbana per il trasporto pubblico

Promuovere il sistema di trasporto pubblico locale attraverso due forme d’arte: musica e disegno. E’ questa l’ambizione di “Perugia Multiarte Urbana per Spazi di Attraversamento – Perugia Musa 25”, un progetto culturale e artistico presentato oggi ai giardini del Pincetto dal coordinatore dell’iniziativa, Luca Fondacci, dal curatore artistico e presidente dell’associazione culturale Umbria Fumetto, Claudio Ferracci, e dall’assessore allo spettacolo dal vivo e alla creatività urbana del Comune di Perugia, Fabrizio Croce.

Sono previsti quattro eventi gratuiti incentrati sull’interazione tra i viaggiatori e le arti visive e sonore. Ogni evento presenterà estemporanee di disegno a mano e sonorizzazioni musicali eseguite in vinile in una fusione unica di creatività e mobilità. Gli spazi selezionati coincidono con alcuni dei principali nodi di attraversamento della città: Pian di Massiano (marzo), Aeroporto Internazionale dell’Umbria (giugno), terminal del minimetrò ai giardini del Pincetto (settembre) e percorso pedonale meccanizzato della Rocca Paolina (novembre).

L’obiettivo di Perugia Musa 25 è sensibilizzare cittadini e viaggiatori alla bellezza, semplicità, sostenibilità ed efficienza dei sistemi di trasporto pubblico, attraverso un’esperienza che unisce arte, cultura e mobilità.

Si comincia venerdì 28 marzo alle 17 presso Metropolis, a piazzale Umbria Jazz, con la partecipazione di due artisti di spicco della scena culturale nazionale: Sudario Francesco Siena Brando, fumettista e disegnatore di personaggi, e Feel Daniele Tomassini Fly, Dj e produttore musicale. Questa prima iniziativa offrirà un’anticipazione di un progetto che mira a coinvolgere e ispirare il pubblico attraverso il potere trasformativo dell’arte.

Perugia Musa 25 punta anche a mettere in luce i talenti degli artisti coinvolti attraverso la creazione di contenuti video integrali degli eventi e clip più brevi da pubblicare sui canali social ufficiali del progetto (@musaperugia su Instagram e @perugiamusa su YouTube).

“E’ un piacere per Perugia ospitare questa prima edizione dedicata agli utenti di un servizio pubblico che resta tra i più importanti per garantire la vivibilità e la salubrità delle nostre città. Fumettisti e Dj saranno in campo per valorizzare in modi del tutto originali i sistemi del trasporto pubblico locale, animando luoghi che spesso attraversiamo in fretta e con disattenzione, come il terminal del minimetrò o gli ingressi delle scale mobili”, ha detto l’assessore Croce. “L’evento – ha continuato – è perfettamente in linea con la nostra volontà di dare visibilità alle varie espressioni in cui si estrinseca la creatività urbana, come avvenuto di recente anche con la prima edizione della manifestazione W.a.u., Weekend delle Art Unite”.

Luca Fondacci, coordinatore del progetto “gratuito e itinerante”, ha svelato come è nata l’idea: “Il primo evento italiano di creatività urbana che promuove il sistema di trasporto pubblico locale trae ispirazione dal progetto artistico sperimentale degli anni Settanta di Brian Eno di ambient music. In particolare abbiamo ragionato sul suo album ‘Ambient 1: Music for Airports’ del 1978 e così abbiamo pensato di provare a catturare l’attenzione di chi usa il trasporto pubblico esaltando i valori propri di questo sistema: bellezza, semplicità, sostenibilità ed efficienza”. Claudio Ferracci ha spiegato che “siccome il progetto riguarda sistemi trasportistici per cui Perugia è stata anche all’avanguardia, come le scale mobili, faremo sì che i fumettisti si esercitino su un’idea particolarmente innovativa del trasporto pubblico. Siamo certi che la fantasia potrà delineare visioni del futuro caratterizzate da un sano ottimismo”.

Alla presentazione dell’iniziativa, questa mattina, erano presenti anche l’amministratore unico Sandro Paiano e Andrea Vignaroli di Minimetrò spa.

Bio degli artisti coinvolti nel primo evento:

Sudario Francesco Siena Brando è attivo come fumettista, illustratore e inchiostratore dal 2014, quando ha esordito realizzando una copertina per la rivista “Il Vivace” e alcune strisce per le riviste “Overview” e “Bruxelles”. Ha collaborato con la Biblioteca delle Nuvole all’organizzazione di manifestazioni fumettistiche in Umbria e ha contribuito a “Dragonero Adventures” di Sergio Bonelli Editore. È inoltre l’ideatore e il curatore della rivista autoprodotta “Fgius!”. Su “Alias Comics” propone le avventure di SuperMarx, ironica versione supereroistica del filosofo tedesco autore de “Il capitale”.

Feel Daniele Tomassini Fly è attivo nella scena underground italiana dal 2007, è una delle forze trainanti della scena elettronica indie, ed è co-fondatore del misterioso party di Afro Templum. Artista talentuoso e poliedrico, utilizza i synth per creare esperienze uditive fluide e immersive per i suoi fan e per il cinema.