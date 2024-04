Perugia Merita apre un’email: “Scriveteci per segnalare ritardi, problemi e inefficienze”

“Sono appena stata al Cup, niente. Mi dicono che non possono fare niente. Il primo posto disponibile ad agosto. Mi ha detto che non c’è un responsabile. A questo punto gliela faccio fare privatamente”.

“Ci arrivano in continuazione segnalazioni come questa – interviene in una nota Massimo Monni, candidato sindaco per Perugia Merita – che riguarda un malato di tumore al fegato, costretto ad aspettare quattro mesi per fare una Tac nelle strutture sanitarie pubbliche a causa delle infinite liste d’attesa. Non tolleriamo più che i malati, soprattutto chi è colpito da patologie gravi come quelle oncologiche, siano costretti a ricorrere al privato perché non riescono ad avere diagnosi e cure veloci negli ospedali e nelle Asl, come sarebbe loro sacrosanto diritto. Dobbiamo solo ringraziare i medici e tutto il personale sanitario – sottolinea Monni – che continuano a lavorare con impegno nonostante le condizioni di forte stress e nonostante le politiche nazionali e regionali stiano portando la sanità pubblica al collasso. Il sindaco di una città non può disinteressarsi rispetto ad una delle emergenze più sentite dalla popolazione. Non solo ribadisco la mia volontà di istituire una commissione comunale speciale di controllo sui servizi del sistema sanitario pubblico, ma comunico che Perugia Merita ha aperto l’email malasanitaperugia@gmail.com dove i cittadini possono segnalare ritardi, problemi e inefficienze. Scriveteci – è l’invito rivolto ai cittadini – raccoglieremo le vostre istanze e porteremo avanti per voi e insieme a voi una sana ma ferrea battaglia politica per garantire una buona sanità pubblica”.