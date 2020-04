Perugia: le novità dopo la proroga del nuovo decreto. Cambiano gli orari di Minimetrò e Ztl

Con ordinanza dirigenziale del 3 aprile 2020, n. 40 sono stati prorogati fino al 13 aprile i provvedimenti sulla modifica degli orari di accesso alla ztl e sulla sospensione della disciplina della sosta a pagamento negli spazi a parcometro presenti sull’intero territorio comunale. Si ricorda che il primo provvedimento prevede la possibilità di accedere alla zona a traffico limitato con accesso esclusivamente dai varchi di via Baglioni, via Battisti e via della Sposa in deroga ai provvedimenti vigenti, sospendendo quindi il divieto di transito dalle ore 7,00 alle ore 13,00. Resta confermato, invece, il divieto di transito e sosta dalle ore 00,00 alle ore 7,00 dei giorni feriali e festivi. Si ribadisce, infine, che il provvedimento consente l’accesso in centro storico solo al personale impegnato in servizi essenziali ed indifferibili quali enti pubblici, banche, poste, servizi assicurativi, farmacie e para farmacie, esercizi commerciali al dettaglio e le altre categorie presenti nell’allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020. I lavoratori e chi per le necessità consentite dalla legge transiterà e sosterà in centro storico dovranno essere muniti della autocertificazione comprovante le esigenze di spostamento come stabilito dai provvedimenti governativi.

Proroga anche per i servizi della Minimetrò Spa. La stessa Minimetrò comunica la proroga della sospensione del servizio minimetrò fino al 13 aprile 2020. Per lo stesso periodo, l’orario delle scale mobili e dell’ascensore inclinato presso la stazione minimetrò di Pincetto è rimodulato come di seguito indicato:

– dal lunedì alla domenica: apertura esercizio ore 07:00, chiusura esercizio ore 21:00