Acquasparta: via al progetto “La pro loco racconta…tu disegni”

Ad Acquasparta i bambini, insieme a mamma e papà, dopo aver fatto giochi, lavoretti e aver cucinato hanno un appuntamento fisso: alle 17, sulla pagina facebook della Pro Loco di Acquasparta, trovano un compaesano che legge una favola e i bimbi si mettono a realizzare un bel disegno che verrà pubblicato nella galleria virtuale giornaliera.

“L’idea che ha mosso il comitato direttivo della Pro Loco – dice il presidente, Stefano Mammoli – è stata quella di fornire uno stimolo in questo periodo di vacanze forzate sia ai bambini che agli adulti. Agli uni e agli altri mancano i luoghi di aggregazione e svago. Allora perché non provare con la tecnologia?”.

Si sono fatte avanti anche maestre della scuola dell’infanzia, che non vogliono perdere il contatto con i bambini delle loro classi, bibliotecari che soffrono del distacco forzato dai libri e altri cittadini volenterosi.

I primi a mettersi in gioco sono stati i membri del direttivo della Pro Loco, Stefano Mammoli, Fabio Marco Bordacchini e Cinzia Pasquinelli, i cui video hanno riscosso un successo.

“In questi giorni particolari, per i bambini è importante ricostruire la normalità anche attraverso i volti delle persone che tante volte hanno incrociato per strada, in piazza, ai giardini – dice Cinzia Pasquinelli. La Pro Loco è costituita da tutti i compaesani che, in realtà, sono i genitori dei loro amichetti, gli amici dei loro genitori, le persone conosciute in biblioteca, i contradaioli con i quali dividono le esperienze durante la festa del Rinascimento”.