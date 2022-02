Intervento dei vigili del fuoco

Alle 7.45 di questa mattina due squadre dei vigili del fuoco di Perugia, con autopompa e autoscala, sono intervenute per domare un incendio in un noto ristorante di via Settevalli, a Perugia. Non si registrano feriti, ma danni ai locali interni e su tutta la struttura a causa della circolazione del fumo. Sul posto intervenuto anche il 113.