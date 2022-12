Perugia in prima linea nel contrasto al gioco d’azzardo

Ecco le azioni

La città di Perugia si conferma in prima linea nell’adozione di azioni finalizzate alla prevenzione del gioco d’azzardo ed all’inclusione sociale dei giocatori patologici.

È stata approvata dalla giunta, nel corso della seduta del 30 novembre, la delibera, illustrata dall’assessore alle politiche sociali Edi Cicchi, che individua le attività inserite nel piano attuativo locale della zona sociale 2 per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo del gioco d’azzardo.

Il piano interistituzionale crea una rete tra l’area sanitaria (attraverso i servizi territoriali della ASL) e sociale (attraverso i Servizi Sociali dei Comuni) per la realizzazione di azioni volte, da un lato, alla prevenzione dei rischio associato al gioco d’azzardo con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili e, dall’altro, alla promozione del reinserimento sociale, relazionale e lavorativo dei giocatori patologici e delle loro famiglie (Inclusione Sociale), in coerenza con il piano regionale.

L’obiettivo della “prevenzione”, che mira ad aumentare la consapevolezza tra i soggetti più vulnerabili, prevede due diverse tipologie di azioni:

– un’attività di comunicazione e informazione rivolta agli over 65 in collaborazione con associazioni del territorio;

-un’attività di comunicazione e informazione rivolta alla popolazione giovanile con il potenziamento dei progetti “Pensiamo positivo” per lo sviluppo delle life skills, “Unplugged”, sul consumo di sostanze psicoattive e comportamenti assimilabili, “YAPS – Young and peer school”, basato sulla metodologia della peer education; partecipazione alla rete operativa del ”Progetto Young Angles Umbria 2.0 Reloaded”, che comprende interventi informativi, educativi, preventivi in presenza e on line, attraverso i social network, il Portale Giovani e il Magazine Umbria Giovane.

L’obiettivo dell’inclusione sociale, invece, prevede l’attivazione di tirocini extracurriculari da destinarsi a persone affette da disturbo da gioco patologico d’azzardo segnalate dai competenti Servizi territoriali socio-sanitari della ASL Umbria 1, al fine di affiancare il percorso socio-riabilitativo con un progressivo processo di accompagnamento al lavoro.