Gioco d’azzardo patologico: campagna di informazione e sensibilizzazione

Disturbo da gioco d’azzardo in Alto Chiascio: il primo incontro pubblico a Casamorcia per la campagna di informazione e sensibilizzazione nei territori

Si terrà domani 7 novembre alle ore 17.30 presso la Sala parrocchiale di Casamorcia il primo dei 3 incontri che si terranno nel territorio del Comune di Gubbio: a seguire il 18 novembre al Centro sociale San Pietro e il 5 dicembre all’Oratorio di Padule.

Specialisti della USL Umbria 1 – Servizio per il Trattamento del disturbo da gioco d’azzardo di Città di Castello ed educatori della cooperativa ASAD impegnati con i Comuni della Zona Sociale 7, incontreranno i cittadini per far conoscere le problematiche legate al gioco d’azzardo, sensibilizzare all’attenzione ad un fenomeno crescente in ogni categoria sociale e fascia di età e far conoscere i servizi attivi nel territorio.

Infatti, nell’ambito del Piano regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo i Comuni della Zona Sociale 7 – Gubbio, Gualdo Tadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo – insieme alla USL Umbria 1 stanno collaborando con l’obiettivo di comprendere le dimensioni del fenomeno, prevenire le diverse forme di dipendenza da gioco ed intervenire in maniera mirata nelle situazioni problematiche in atto.

Per affrontare il problema è stato aperto da qualche settimana uno Sportello di ascolto ed Informazione sul gioco d’azzardo a Gubbio, rivolto ai diretti interessati, ma anche a familiari e congiunti, al quale si accede liberamente, senza bisogno di ricetta medica, ma chiamando il numero 3476344949. Il Servizio ha finalità di informazione ed orientamento, sostegno e consulenza per i diretti interessati e i familiari, può attivare interventi psicologici e sociali di tutoraggio, consulenze legali per le situazioni debitorie.