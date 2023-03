“Azzardo: non chiamiamolo gioco”, 40 vignette umoristiche per dire no al gioco d’azzardo

L’inaugurazione sabato 1 aprile alle ore 11 nella sede della Pro Loco di Spello

Una quarantina di vignette umoristiche realizzate da 36 vignettisti italiani in mostra per sensibilizzare sui temi legati al gioco d’azzardo e alla ludopatia e sulla necessità di intraprendere politiche attive per contrastare tali fenomeni. Sarà inaugurata sabato 1 aprile alle ore 11 nella sede della Pro Loco di Spello la mostra itinerante “Azzardo: non chiamiamolo gioco”, messa a disposizione dall’Associazione EXODUS ONLUS, di proprietà della USL Umbria 2 e patrocinata dal Senato della Repubblica. Al taglio del nastro interverranno il sindaco Moreno Landrini, l’assessore alle Politiche sociali del Comune Capofila della Zona Sociale 8, Agostino Cetorelli, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Spello, Rosanna Zaroli, l’assistente sociale del Comune di Spello, Tiziana Fumanti, il referente Federsanità ANCI Umbria, Daniele Benedetti, il consigliere dell’Associazione culturale di Spello L’Officina del Fantastico, David Pieroni e la referente del Centro per il trattamento del DGA di Foligno, USL Umbria 2, Lucia Coco, che modererà l’evento. La mostra sarà visitabile presso Palazzo Urbani (via Garibaldi) e presso la sede della Pro Loco di Spello (via Giacomo Matteotti, 3) dal 1 al 16 aprile 2023, durante gli orari di apertura degli spazi preposti. L’evento, organizzato dalla USL Umbria 2, in collaborazione con la Comunità La Tenda Cooperativa Sociale e con l’Associazione culturale L’Officina del Fantastico, è patrocinato dalla Regione Umbria, dal Comune di Spello e dal Comune di Foligno (Capofila Zona Sociale 8) e rientra tra le azioni previste dal Piano Attuativo Regionale per la Prevenzione, Cura e Riabilitazione del Disturbo da Gioco d’Azzardo.