“Perugia City Lab: c’è più futuro in città”. Presentati la campagna di comunicazione e il sito internet

Sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta alla sala della Vaccara la campagna di comunicazione e il sito di PerugiaCity Lab e Agenda Urbana. Insieme agli assessori comunali all’Urbanistica Margherita Scoccia e allo Sviluppo economico, Perugia ultradigitale, Turismo Gabriele Giottoli, erano presenti l’assessore regionale allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione Michele Fioroni e Marco Tortoioli Ricci, Direttore artistico CoMoDo Soc. Coop.

Perugia City Lab nasce come “marchio-contenitore” voluto dal Comune di Perugia per comunicare l’insieme di interventi, alcuni di essi già avviati, che cambieranno in modo profondo l’aspetto, la qualità urbana e l’accessibilità di alcune aree chiave della città.

Il programma Perugia City Lab, da oggi, avrà un sito dedicato (https://perugiacitylab.blog.comune.perugia.it/) per la continua e organica informazione dei cittadini, uno strumento e un piano di comunicazione dinamici, immaginati per affiancare a tutti i livelli necessari, il processo di miglioramento urbano in corso, nell’ottica di un’effettiva accelerazione nel percorso di rinnovamento della città in chiave Smart, dinamica e digitale. Verranno riqualificate, al fine di una migliore accessibilità e vivibilità, aree chiave della città come quella di Fontivegge, destinata a diventare motore di nuove economie in chiave collaborativa e fucina capace di attirare giovani talenti e, al tempo stesso, recuperata alla vivibilità della cittadinanza residente. Saranno rinnovati parchi cittadini, aree verdi, centri per attività giovanili e centri per le famiglie. Il piano strategico di comunicazione, attraverso un codice visivo estremamente vivace, colorato, riconoscibile, renderà visibile la capacità dell’amministrazione di mettere a valore comune le istanze di due strumenti di finanziamento: Agenda Urbana e Piano Periferie. Due risorse gestite in chiave collaborativa dagli assessori Gabriele Giottoli e Margherita Scoccia, rispettivamente allo Sviluppo economico, Perugia ultradigitale, Turismo e all’Urbanistica, così da unire le rispettive forze e agire su più linee di intervento, pensate per riqualificare gli spazi urbani in luoghi della convivialità, dell’imprenditorialità e dell’innovazione, in una visione organica proiettata verso le sfide future necessarie alla città di Perugia.

“L’obiettivo –ha spiegato Scoccia- è quello di restituire una città riqualificata con contenuti interessanti, in una visione più ampia, tecnologica e urbanistica, con un lavoro corale e multidisciplinare, in cui l’interconnessione è il filo conduttore.”

Perugia diventa, dunque, una Smart City, una “città intelligente”, “ovvero –come ha sottolineato l’assessore Giottoli- una città dell’informazione, favorita dall’infrastrutturazione tecnologica, in cui tutto ciò diventa presupposto di sviluppo economico della città stessa.”

“Oggi da Fontivegge parte il treno dell’innovazione, -ha fatto eco l’assessore regionale Michele Fioroni- diretto verso un nuovo modello di città.” Fioroni ha, quindi, ricordato, la volontà dell’amministrazione Romizi già nella passata consiliatura, nella quale proprio Fioroni era assessore allo Sviluppo Economico e Marketing territoriale, di far convergere su Fontivegge le risorse a disposizione, per dare vita a un intervento di prospettiva che rappresentasse un salto di qualità rispetto al passato. “Il punto di svolta –ha spiegato- è stata l’infrastrutturazione tecnologica di Perugia, che è partita, non a caso, proprio da Fontivegge. A chi dice che siamo in ritardo –ha concluso- mi sento di dire che stiamo parlando di una riqualificazione complessa, che non si fa dalla sera alla mattina, che ha avuto e ha tempi e procedure burocratiche complessi, che punta a rimediare gli errori del passato, quando tutto, in quell’area sembrava fatto scientificamente apposta per crearvi disagio.”

A entrare nel dettaglio della campagna di comunicazione di Perugia City Lab, spiegandone motivazioni e azioni, è stato, quindi, Marco Tortoioli Ricci. “Già nella scelta del nome Perugia City Lab –ha precisato- abbiamo voluto rendere l’idea di una città-laboratorio, in cui le nuove generazioni possano dare vita a nuove tradizioni, fatte di nuove economie e nuove infrastrutture.” Anche la scelta della frase che accompagna il logo –c’è più futuro in città- tende a sottolineare ancora di più il cambiamento, reso possibile grazie alle due linee di finanziamento, Agenda Urbana e Piano Periferie. “Il sito internet –ha concluso- è strutturato in modo da rendere disponibili le informazioni in maniera immediata e facile, ma anche per accogliere eventuali proposte da parte della cittadinanza, che poi saranno vagliate dalla cabina di regia dei progetti.”

Agenda Urbana

Agenda Urbana è uno strumento strategico innovativo, in cui le questioni di natura infrastrutturale si integrano con temi trasversali come il digitale, la mobilità sostenibile e l’inclusione sociale, e prevede l’attivazione di una serie di interventi che mettono al centro la comunità, con le sue esigenze e i suoi bisogni.

Investimento complessivo:

Costi stimati a valere sul FESR: 10.074.273,00 euro

Costi stimati a valere sul FSE: 1.553.023,74 euro

Costi Totali AU (FESR+FSE): 11.627.297,00 euro

Tempi di attuazione:

Alcuni interventi sono già in fase di conclusione, per gli altri si stima il completamento entro l’anno 2023.

Numero interventi: 8

Piano Periferie

Piano Periferie è un piano di riqualificazione urbana legato al recupero e alla valorizzazione dei quartieri di Fontivegge, Bellocchio e Madonna Alta per contrastare situazioni di degrado, marginalità ed esclusione sociale. Prevede la realizzazione di diverse opere pubbliche e di interventi per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi.

Investimento complessivo:

Finanziamento Statale: 16.388.790 euro

Tempi di attuazione:

Anche in questo caso alcuni interventi si sono conclusi, altri sono in corso ed altri ancora saranno avviati nei prossimi mesi. La conclusione di tutti è prevista tra fine 2022 e inizio 2023.

Numero interventi: 19

Per ulteriori informazioni sugli interventi: https://perugiacitylab.blog.comune.perugia.it/