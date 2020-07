Perugia: la Torre degli Sciri aperta i fine settimana. Dal 3 luglio al 10 agosto

La Torre degli Sciri in via dei Priori sarà aperta ogni weekend, dal venerdì alla domenica, oltre che nei giorni di Uj2020, dal 7 al 10 agosto. Più giorni e diversi orari di apertura. È un momento ancora più speciale in cui si festeggia la rinascita della torre che è stata ristrutturata e riaperta grazie al contributo dell’Unione Europea (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

Si possono prenotare visite di gruppo in altri giorni e orari, contattando il numero 393 5145793.

Informazioni e prenotazioni su http://www.visitaperugia.it/eventi/month/

Oppure presso IAT Perugia 075 5736458 / 075 5772686 – Associazione Priori 393 5145793