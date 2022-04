Convenzione sanità Regione e Unipg, Fora: “Finalmente testo condiviso”

“Lo scorso 8 febbraio, in Consiglio regionale, sollecitai la presidente Donatella Tesei a chiudere velocemente la convenzione con l’Università sulla sanità dopo due anni di annunci.

Oggi finalmente da notizie stampa apprendiamo che si è arrivati all’intesa finale”: così Andrea Fora, consigliere regionale e presidente di Civicix.

“Due anni, seppure con la pandemia di mezzo, sono stati forse troppi, comunque oggi finalmente c’è un testo condiviso che sembra (da ciò informalmente trapela dagli organi di informazione) ‘lastricato di buone intenzioni’ che però come spesso accade non vorremmo rimangano parole” aggiunge. “La convenzione molto corposa e dettagliata – sostiene Fora – ha necessità di apicalità e dirigenti coerenti con la filosofia che l’ha guidata e occorre che almeno questa volta, una Giunta regionale che in due anni e mezzo ci ha abituati a cambiare troppe volte direttori e apicalità, non sbagli la scelta delle persone, perché sono loro a fare la differenza fra un atto che può rimanere solo sulla carta o rappresentare un cambio di passo per la sanità ospedaliera umbra che anche da forza di minoranza auspichiamo. In definitiva bene la convenzione ma è solo il punto di partenza di un lavoro che dovrà essere molto rapido, partecipato con il territorio, perché è evidente che oltre alla sanità ospedaliera occorre rilanciare con forza tutta la medicina sul territorio”.