Perugia celebra i 50 anni dello Stemma della Regione

In piazza IV Novembre esposti i Ceri di Gubbio

Con l’esposizione in Piazza IV Novembre dei Ceri Mezzani e l’esibizione degli Sbandieratori della città di Gubbio, tra gli applausi del pubblico intervenuto, è stato dato il via a Perugia alle celebrazioni per i 50 anni esatti dall’approvazione della legge regionale, la n.37 del 30 ottobre 1973, con cui sono stati adottati lo Stemma della Regione Umbria, che raffigura in sintesi grafica i tre Ceri di Gubbio, e il Gonfalone regionale.

“Cinquant’anni di stemma regionale, simbolo di identità e appartenenza” è il titolo scelto per l’evento che proseguirà con un convegno alla Sala dei Notari con interventi, tra gli altri, della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, del presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta, del sindaco di Perugia Andrea Romizi, del sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, del rettore dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero, e del presidente di ANCI Umbria Michele Toniaccini.

Dopo Perugia i Ceri Mezzani saranno poi esposti anche nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo dal 15 al 19 gennaio 2024.